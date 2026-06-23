Una niña acusa a su padre de violarla cuando tenía seis años: "Me hacía cosas de mayores"

El acusado, de espaldas en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares sigue este martes el juicio contra un acusado de violar en repetidas ocasiones a su hija en Mallorca durante el cual se ha reproducido la exploración a la menor, de unos seis años en el momento de los hechos, en la que relataba que su padre le hacía "cosas de mayores" cuando se quedaban solos en la casa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de 12 años de prisión como supuesto autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. La vista arrancó la pasada semana con las primeras declaraciones de testigos.

La vista ha seguido este martes con la reproducción de la exploración a la menor, en la que relataba que le contó a una conocida, más mayor, los episodios y que fue ella la que le dijo que aquello eran abusos sexuales.

Según el relato de la niña, de unos seis años en el momento de los hechos, en una ocasión, estando en el sofá, el hombre le bajó los pantalones a la niña y la violó, aunque ella trató de impedírselo. "Me dolió y le empujé", ha indicado.

Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023, cuando la menor tenía entre seis y nueve años. Según el escrito de acusación, el procesado aprovechaba los momentos que se quedaba a solas con la víctima en su domicilio para violarla. Está previsto que el juicio quede este martes visto para sentencia tras la declaración del acusado en último lugar.

El Ministerio Público pide, además de la pena de prisión, que se le imponga al acusado la prohibición de acercarse o comunicarse con su hija durante 20 años. También reclama una indemnización de 50.000 euros por los daños sufridos.