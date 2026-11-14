Un niño de 10 años, hospitalizado tras ser atropellado en Sineu

Archivo - Personal sanitario en una nueva ambulancia del SAMU 061. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 10 años ha tenido que ser hospitalizado, con pronóstico reservado, tras ser atropellado por un vehículo en la localidad de Sineu.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 13.00 horas de este sábado, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada que alertaba del incidente en el que se han visto implicado un coche y un menor.

En un comunicado, el SAMU 061 ha indicado que rápidamente se han movilizado las fuerzas de seguridad, junto con una UVI móvil y el médico del punto de atención continuada (PAC).

Al llegar, han observado que el niño presentaba un traumatismo craneoencefálico por lo que ha sido atendido y estabilizado 'in situ' por el equipo sanitario. Posteriormente, se ha procedido a su traslado al Hospital de Son Espases en una ambulancia de soporte vital avanzado.