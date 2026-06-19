Un niño, en estado crítico tras ahogarse en una piscina en Can Picafort

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño de tres años ha ingresado en el Hospital de Son Espases en estado crítico tras haberse ahogado en la piscina de una vivienda vacacional de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 16.30 horas, cuando un conocido de la familia ha visto al menor dentro de la piscina inconsciente y ha dado la voz de alarma para avisar a los servicios de emergencias, según ha avanzado el periódico 'Última hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales y del centro hospitalario.

Hasta allí se han desplazado unidades de la Policía Local de Santa Margalida, Guardia Civil y SAMU 061, que han logrado reanimar al menor para después trasladarlo en helicóptero a Son Espases, donde ha ingresado en la UCI Pediátrica con pronóstico reservado.