La 'Nit de swing' llevará conciertos, baile y talleres a CaixaForum Palma el próximo jueves

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 'Nit de swing' protagonizará el próximo jueves la tercera cita del ciclo 'Nits d'Estiu' de CaixaForum Palma, con una programación dedicada a este estilo de jazz que incluirá conciertos, talleres y exhibiciones de baile.

Según ha informado CaixaForum en un comunicado, la velada arrancará con una actuación itinerante ('marching band') en el exterior del centro, prevista entre las 19.00 y las 19.15 horas, que volverá a repetirse entre las 21.00 y las 21.20 horas.

El programa incluirá además un taller de 'solo jazz', de 19.15 a 20.00 horas, y otro de 'lindy-hop', de 20.15 a 21.00 horas, ambos en la cafetería.

También se desarrollará un taller de pañuelos, de 19.00 a 21.00 horas, en la sala George Bernanos, así como una actividad para descubrir la tabla de lavar como instrumento musical, impartida por Quico Hernández.

La jornada culminará con el concierto del trompetista y vocalista de jazz Kevin Louis, natural de Nueva Orleans, que actuará en el Auditori Lluís Domènech i Montaner entre las 21.30 y las 23.00 horas, acompañado por su banda.

Además de las actividades programadas, los visitantes podrán participar entre las 18.00 y las 22.30 horas en la experiencia 'Cartografies sonores'; visitar la propuesta 'Colors del món' y acceder al 'Espai de calma'.