Las 'Nits de Bellver' reúnen a cerca de 5.350 espectadores en sus primeras 18 actuaciones

Archivo - Actuación de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el claustro del Castell de Bellver. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.346 espectadores han asistido a las 18 primeras actuaciones del ciclo 'Nits de Bellver', celebradas entre el 10 de junio y el 31 de julio en el Castell de Bellver.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el ciclo registra hasta el momento una ocupación media del 74,3 por ciento y una recaudación de 96.883 euros. Además, las diez actuaciones programadas para agosto ya han agotado todas sus localidades.

Desde el Consistorio han señalado que la previsión es mantener durante el resto de la programación los niveles de asistencia registrados hasta ahora, coincidiendo con el lleno de todos los conciertos previstos para agosto.

El ciclo continúa este jueves, a partir de las 21.00 horas, con una nueva edición del Jazz Palma Festival, que se abrirá con la actuación de Harlem Gospel Travelers, para la que también se ha colgado el cartel de localidades agotadas.

Posteriormente, el 11 de agosto, será el turno de la Gala de Ballarins Mallorquins, dentro de la tercera edición de la Gala de la Dansa, que también completó el aforo hace semanas.

La programación continuará con algunas de las principales citas del calendario estival, entre ellas los conciertos de Pep Garau Sextet; Marcel Cranc junto al Cor de Dones de la Universitat de les Illes Balears (UIB); y Combo Batanga, dentro del Jazz Palma Festival.

El ciclo concluirá el 29 de agosto con uno de los espectáculos que más expectación ha despertado en esta edición de las 'Nits de Bellver': la actuación de la Orquestra de Cambra de Mallorca, que interpretará la 'Primera Sinfonía' de Gustav Mahler.

La producción reunirá a 80 músicos sobre el escenario del Patio de Armas del Castell de Bellver, donde pondrá el broche final a la tercera edición del ciclo.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha destacado que la respuesta del público "confirma la apuesta del Ayuntamiento de Palma por una oferta cultural diversa, de calidad y abierta a todos los públicos".