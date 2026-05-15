'No es solo decirlo, es hacerlo', lema del Congreso Autonómico que el PP de Baleares celebrará el sábado 23

La presidenta del comité organizador del Congreso Regional del PP de Baleares, Marga Durán. - EUROPA PRESS

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha presentado el lema 'No es solo decirlo, es hacerlo' del XVII Congreso Autonómico del partido que tendrá lugar el próximo sábado 23 en el Palacio de Congresos de Palma.

Así lo ha explicado la presidenta del comité organizador del Congreso, Marga Durán, quien ha considerado que el eslogan sirve para reflejar las políticas impulsadas por el Govern en la legislatura actual, como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o la gratuidad de la educación de cero a tres años, entre otras muchas medidas.

Durán ha recordado que el próximo lunes 18 y martes 19 los afiliados votarán y debatirán sobre las ponencias de estatutos y políticas, un proceso en el que podrán defender y debatir las enmiendas presentadas "en un ejercicio de participación interna, debate y construcción colectiva de partido". Además, este año se podrá participar en el proceso de manera telemática, ya que los debates se retransmitirán en streaming.

Una vez finalizado el debate y la defensa de las enmiendas, se procederá a la votación de los textos definitivos que marcarán el futuro político y organizativo del partido y que serán presentados en el acto de clausura del congreso el sábado.

El jueves 21 de mayo tendrá lugar la votación de la candidatura de Marga Prohens y Durán ha subrayado que el partido ha hecho un esfuerzo para asegurar la participación de los afiliados al habilitar 60 puntos de votación en las Islas. En concreto, 46 estarán en Mallorca, ocho en Menorca, cinco en Eivissa y uno en Formentera.

Durán ha asegurado que el Congreso será un éxito, dada la cantidad de inscripciones de participación de este año. "Los afiliados tienen ganas de participar", ha concluido.