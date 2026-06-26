Noche de Sant Joan en las carreteras de Baleares: 2.000 vehículos controlados y 100 positivos en alcohol y drogas

Archivo - Un agente durante un control de la Guardia Civil. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La noche de Sant Joan se saldó en Baleares con más de 100 conductores que dieron positivo en alcohol y drogas, según el balance de la Guardia Civil.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, más de 40 componentes de la Agrupación de Tráfico formaron parte del dispositivo especial para intensificar la vigilancia en las carreteras insulares, bajo la coordinación del Sector de Tráfico de las Islas.

El dispositivo especial de seguridad vial con motivo de las celebraciones de la noche de Sant Joan, que se extendió desde el martes 23 hasta el miércoles 24, se centró en proteger la vida de los usuarios detectando, neutralizando y retirando de la vía peligros potenciales de manera preventiva en todo el archipiélago, principalmente en Menorca.

El establecimiento de estos controles permitió detectar numerosas situaciones de riesgo y se controlaron más de 2.000 vehículos. Los agentes interceptaron a más de 100 conductores que dieron positivo en drogas y alcohol y que fueron neutralizados de la carretera antes de que pudieran derivar en tragedias personales.

Además de las infracciones administrativas, la gravedad de algunas conductas requirió la actuación por vía penal. Se instruyeron diligencias por tres delitos contra la seguridad vial al detectarse tasas de alcohol en sangre que superan los límites delictivos, y se detectó un delito adicional por conducir sin carné.

Asimismo, en el marco de la Ley de Seguridad Vial, se formularon numerosas denuncias por diversas infracciones detectadas durante el operativo, tanto en materia de seguridad vial como en la ordenación del transporte terrestre.

La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, ya que estas sustancias reducen significativamente la capacidad de reacción, alteran la percepción del riesgo y aumentan la probabilidad de verse implicado en un siniestro vial.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar por medios de transporte alternativos, especialmente el transporte público, cuando se prevea el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia que pueda afectar a la conducción.