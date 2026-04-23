Los nombres más frecuentes en Baleares: Antonio y Maria mantienen un liderato sostenido a lo largo de las décadas

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antonio y María son los nombres de hombre y mujer, respectivamente, más frecuentes entre los residentes de Baleares, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y actualizados a 1 de enero de 2025.

Un liderato que, de acuerdo con la serie histórica, se ha mantenido relativamente estable desde antes de 1930, con la incursión de nombres como Juan o Catalina.

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES Y APELLIDOS MÁS FRECUENTES?

En Baleares haY alrededor de 19.100 hombres llamados Antonio (30,8 por cada 1.000), mientras que hay 18.500 mujeres llamadas María (29,6 por cada 1.000).

Otros nombres comunes entre los hombres son Juan (14.000), José (11.000), Francisco (10.000), Miguel (9.600), Manuel (7.600), Pedro (6.800), David (6.600), Jaime (6.400) o Daniel (6.400).

Entre las mujeres destacan también Catalina (13.200), Margarita (11.300), Antonia (11.300), Francisca (10.900), María del Carmen (8.700), Laura (5.800), Isabel (5.700) o Marta (5.600).

Los apellidos más frecuentes en Baleares son Martínez (15.100), Rodríguez (13.800), López (13.800), Sánchez (13.300), González (13.300), Fernández (13.100), Pérez (10.600), Torres (8.800), Pons (8.300) o Gómez (7.400).

LA EVOLUCIÓN POR DÉCADAS

El INE también recoge en su estadística la evolución de los nombres más frecuentes década a década desde antes de 1930 hasta el arranque del pasado 2025.

La serie histórica --que recoge los nombres más frecuentes de los nacidos década a década-- revela pocos cambios a lo largo de casi un siglo, con Antonio, Juan, Alejandro, Maria, Catalina, Cristina y Laura copando los primeros puestos hasta el inicio del siglo XXI.

A partir de la década de los 2000 Marc se convierte en el nombre más habitual entre los hombres, mientras que el primer puesto de nombres femeninos se lo disputan Maria, Paula y Martina.