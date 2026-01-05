Una nueva aplicación del Consell de Mallorca permite consultar mapas de la isla desde 1968 hasta la actualidad. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha creado el visor de imágenes aéreas de Mallorca, la plataforma digital avanzada de la institución insular que permite explorar el territorio isleño a través de fotografías aéreas históricas y actuales.

De esta manera se pone a disposición de las administraciones, de los técnicos y de la ciudadanía en general la consulta de mapas y planos de la isla a través de este servicio, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La aplicación, accesible desde cualquier dispositivo, destaca por su facilidad de uso y por ofrecer consultas libres de registro. El nuevo visor supone una gran innovación tecnológica en el sector y ofrece información de manera accesible y pública.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha afirmado que el Consell de Mallorca ha hecho un trabajo ingente por recopilar una gran cantidad de imágenes de Mallorca de diferentes épocas para facilitar el trabajo a administraciones y técnicos para hacer estudios o informes. El conseller insular ha destacado también que es una herramienta muy interesante para la ciudadanía para consultar fotografías de la isla.

El visor de imágenes de Mallorca facilita por primera vez la consulta pública de las fotografías aéreas de los años 2004, 1973 y 1968 disponibles como servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Mallorca (IDEmallorca).

El resto de imágenes son publicadas por los servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de las Illes Balears (IDEIB) (2024, 2023, 2021, 2018, 2015, 2012, 2010, 2008, 2006, 2002, 2001, 1995, 1989, 1984 y 1956), y la de 1998 por los servicios del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) histórico del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La aplicación incorpora funcionalidades que amplían las posibilidades de consulta y análisis como el dibujo sobre el mapa, que permite trazar líneas, áreas y puntos directamente sobre el mapa para personalizar consultas, preparar informes o realizar anotaciones gráficas.

También es posible la impresión en PDF, facilitando la documentación y la presentación de proyectos. La aplicación contempla integración de información geográfica ya que el visor acepta la incorporación de servicios cartográficos publicados por organismos públicos, así como datos locales aportados por el usuario.

La herramienta visualiza fotos de diferentes años para identificar la evolución territorial y ejecuta cálculos precisos sobre el mapa de manera intuitiva. También permite búsquedas de parcelas por referencia catastral o municipio, polígono y parcela (rústica).

El visor tiene una interfaz sencilla y accesible, pensada para técnicos y para la ciudadanía en general. Permite una navegación fluida, fácil y rápida.