Nueva app de transporte en Mallorca: a partir del 22 de septiembre la tarjeta se podrá llevar en el móvil

Archivo - Pago con tarjeta en los buses interurbanos. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva aplicación móvil del transporte público de Mallorca estará operativa a partir del próximo 22 de septiembre y, entre otras funcionalidades, permitirá llevar en el teléfono la tarjeta de transporte Única o Intermodal.

Se trata de la nueva aplicación del TIB, que mejora la experiencia de las personas usuarias del transporte público de la isla y que permitirá consultar en tiempo real la posición del bus y próximamente del tren y el metro, además de llevar la Tarjeta Única en el móvil. Así, permitirá viajar con la Tarjeta Única virtual en los autobuses del TIB y la EMT de Palma, el tren y el metro.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, junto con la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha presentado este jueves en rueda de prensa la nueva app, en un acto al que también han asistido los gerentes del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), Lluïsa Serra; de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta; y de la EMT de Palma, Juanjo Elías, entre otros, en la sede de SFM situada en el antiguo hostal Terminus.

"Este es un nuevo paso en la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de Mallorca, una nueva mejora pensada en nuestros residentes, en la gente de aquí", ha afirmado el conseller Mateo, que ha destacado que el 83 por ciento de usuarios son residentes con Tarjeta Única o Intermodal.

La nueva app del TIB, ha añadido, hará más fácil y cómodo el uso del bus, el tren y el metro, y se suma a otras en refuerzos y aumento de frecuencias en el servicio o ampliación de la flota de autobuses y trenes, como mejoras en seguridad, fiabilidad, accesibilidad y confort para los usuarios del transporte público.

La nueva aplicación ofrece información actualizada del servicio e incorpora como novedades la posibilidad de consultar en tiempo real el paso de los autobuses por cada parada y la virtualización de la Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal en el teléfono móvil. La nueva aplicación del TIB se podrá descargar a partir del próximo martes día 22 de septiembre en Google Play y Apple Store.

La puesta en marcha de la Tarjeta Única virtual se completa ahora tras una fase de pruebas iniciada el pasado mes de mayo, en la que han participado más de 600 personas residentes usuarias del transporte público.

Esta prueba piloto ha permitido comprobar el funcionamiento de la Tarjeta Única en dispositivos móviles, recoger la experiencia de los usuarios e introducir mejoras antes de hacerla extensiva al conjunto de la ciudadanía.

La primera fase de la prueba piloto se inició con usuarios del metro y se ha ampliado progresivamente al tren y a los buses. A partir de ahora se podrá validar la Tarjeta Única con el móvil en los autobuses del TIB, los autobuses de la EMT-Palma y en los servicios de tren y metro de SFM.

Tanto si se cuenta con Tarjeta Única como Intermodal, los usuarios se podrán descargar la tarjeta en el móvil a través de la nueva aplicación.

Otra de las novedades de la app es la posibilidad de consultar en tiempo real el paso de los autobuses por cada parada. Las personas usuarias podrán saber cuándo llegará el próximo autobús y planificar mejor sus desplazamientos.

La aplicación también permite seleccionar paradas y líneas favoritas para tener la información más accesible y recibir alertas y avisos relacionados con las líneas y paradas seleccionados.

Además, se está trabajando conjuntamente con SFM para incorporar próximamente la información del paso real del tren y metro por las estaciones, ya disponible en la web de SFM.

De este modo, la app se convierte en una herramienta integral para consultar la información del servicio, planificar los desplazamientos y gestionar la Tarjeta Única desde el mismo teléfono móvil.

La app ha sido desarrollada teniendo en cuenta criterios de accesibilidad siguiendo la normativa vigente, con el objetivo de garantizar una experiencia de uso inclusiva y accesible para todas las personas. En este sentido, es compatible con los lectores de pantalla integrados en los dispositivos móviles, como TalkBack y VoiceOver; permite el autoescalado del tamaño de la letra y está configurada para funcionar en modo sin mapa.

La nueva aplicación y la digitalización de la Tarjeta Única forman parte de la estrategia del Govern para impulsar la innovación tecnológica y continuar mejorando el servicio.

En este marco, el CTM también trabaja en otros proyectos orientados a la gestión y explotación de los datos del transporte y a la mejora del sistema de ayuda a la explotación. Estas actuaciones se suman a proyectos que ya se han hecho realidad, como la integración tarifaria y tecnológica con la EMT de Palma.

El conjunto de estas actuaciones de mejora tecnológica y del servicio supone una inversión de tres millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.