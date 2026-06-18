La nueva campaña de bonos del Govern arranca con participación récord de más de 1.200 comercios adheridos. - CAIB

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña de bonos del Govern ha arrancado con una participación récord de un total de 1.223 comercios adheridos.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, acompañado por la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, y el conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras del Consell de Formentera, Javier Serra, han presentado la campaña en Formentera.

A partir de este jueves, los consumidores pueden empezar a intercambiar los bonos descuento en los 1.223 comercios adheridos de todo el archipiélago.

La campaña estará activa hasta el 31 de julio o hasta agotar existencias y tiene como objetivo incentivar el consumo local, dinamizar el comercio de proximidad y apoyar a los pequeños establecimientos comerciales.

En esta edición se emitirán 380.000 bonos de descuento, que permitirán generar un impacto económico estimado de 3,8 millones de euros.

Los compradores que deseen beneficiarse de los descuentos solo tienen que acudir a cualquiera de los establecimientos adheridos con el DNI, NIE o pasaporte.

El mismo comercio tramitará los bonos en el momento de la compra. Cada persona podrá obtener hasta 60 euros de descuento y utilizar un máximo de tres bonos en comercios y tres bonos adicionales en establecimientos de alimentación, una de las principales novedades incorporadas este año.

La participación se extiende a 46 municipios de todas las Islas. Mallorca concentra 963 comercios adheridos (76,7 por ciento del total), seguida de Menorca con 189 establecimientos (15,5 por ciento), Eivissa con 59 (4,8 por ciento) y Formentera con 12 (uno por ciento).

CASI LA MITAD, AUTÓNOMOS

Del total de establecimientos participantes, 570 están gestionados por autónomos, lo que representa el 46,6 por ciento de los comercios adheridos.

En este sentido, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que Formentera es el mejor ejemplo del peso que tienen los autónomos en el comercio de proximidad, puesto que tres de cada cuatro establecimientos adheridos a la campaña están gestionados por trabajadores autónomos.

El conseller ha subrayado también que los bonos son una herramienta eficaz para impulsar las ventas de los comercios locales, fomentar el consumo de proximidad y reforzar el tejido comercial.