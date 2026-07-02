Nueva convocatoria Bono Alquiler Joven: pide tu ayuda en septiembre

Archivo - Un local en alquiler, a 15 de abril de 2024, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern abrirá el próximo mes de septiembre el periodo de solicitudes para optar a la nueva convocatoria de las ayudas del 'Bono alquiler joven', para los años 2026 y 2027.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este jueves recoge la publicación de las bases y la nueva convocatoria y el plazo para presentar solicitudes estará abierto del día 1 al 30 de septiembre.

Las ayudas del 'Bono alquiler joven', de 250 euros al mes por persona y con un máximo de 6.000 euros en los dos años de la convocatoria, tienen como objetivo facilitar que los jóvenes de hasta 35 años y que cumplan con los requisitos puedan optar a una vivienda o habitación en régimen de alquiler.

La convocatoria mantiene las mismas condiciones de las anteriores, establecidas por el Gobierno central a través de un Real Decreto estatal del año 2022, de forma que a las ayudas se pueden acoger contratos de alquiler de viviendas de hasta 900 euros mensuales y de alquiler de habitaciones de hasta 450 euros mensuales.

El Govern ha recordado que, teniendo en cuenta la realidad del mercado en las Islas, se ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un aumento de estos límites de precios para llegar a más jóvenes en próximas convocatorias, tal como se planteará en las líneas de ayudas derivadas del nuevo plan estatal de vivienda.

Esa nueva convocatoria se destinará a cubrir parte de los gastos de las 24 mensualidades de alquiler de los años 2026 y 2027 -el periodo subvencionable es a partir del día 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027- y tiene un presupuesto de 4,8 millones de euros de fondos estatales.

¿QUÉ REQUISITOS HAY?

La nueva línea del 'Bono alquiler joven' 2026-2027 mantiene los mismos requisitos de convocatorias anteriores y otras condiciones. Así, estas ayudas no son compatibles con las ayudas ordinarias al alquiler, con la intención de poder dar cobertura a un número mayor de beneficiarios.

En cuanto a los requisitos, las personas solicitantes deberán tener la nacionalidad española o residencia regular en España; tener hasta 35 años; ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda de máximo 900 euros al mes o de habitación de máximo de 450 euros al mes; sus ingresos anuales, o de la unidad de convivencia, no podrán ser superiores a tres veces el IPREM, no podrán tener en propiedad ninguna vivienda y deberán estar al corriente de pago de las rentas del contrato de alquiler.