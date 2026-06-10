La nueva convocatoria del 'Cheque formación' amplía la oferta y presta especial atención a oficios tradicionales. - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha aprobado la nueva convocatoria del 'Cheque formación 2026-2028', con el objetivo de impulsar la formación de personas ocupadas y desempleadas con una ampliación de la oferta y con especial atención a los oficios tradicionales.

Es un programa que tiene una dotación de un millón de euros y que cubrirá cursos con un importe de hasta un máximo de más de 1.200 euros (de 51,48 euros a 1.287 euros), según ha explicado la consellera del ramo, Catalina Cabrer en rueda de prensa y ha informado la Conselleria en un comunicado.

En este sentido, los cursos serán totalmente gratuitos para los beneficiarios y los costes los asumirá el SOIB.

La convocatoria, que tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad y dar respuesta a las necesidades del mercado laboral de Baleares, amplía en un 71 por ciento su oferta formativa, que pasa de 208 a 356 especialidades.

De este modo, se mantienen las formaciones en sectores auxiliares de la construcción y se incorporan nuevos ámbitos como el sociosanitario y el sanitario, el transporte, el autoempleo y la creación de empresas y los oficios tradicionales. De hecho, este último punto es un elemento fundamental para conservar el sector empresarial tradicional de las islas.

"Queremos personas formadas en oficios tradicionales porque uno de los objetivos de nuestro plan de empleo es proteger oficios como el calzado o la bisutería, protegiendo así los oficios tradicionales de Baleares que deben mantenerse. También realizaremos cursos de autoempleo y creación de empresas para fomentar el emprendimiento", ha destacado Cabrer.

Respecto a la publicación y la gestión de este programa, la convocatoria se publicó ayer en el BOIB y a partir de este miércoles las entidades de formación interesadas ya pueden adherirse al programa.

BALANCE DE LA PRIMERA CONVOCATORIA

En cuanto al balance del primer 'Cheque formación', actualmente en ejecución, ya se han repartido un total de 830 cheques por un valor de más de 230.000 euros. Cabe recordar que esta primera convocatoria también está dotada con un millón de euros de fondos propios del SOIB.

CÓMO SOLICITAR EL 'CHEQUE FORMACIÓN'

En el caso de las personas desempleadas, deben pedir cita y acudir a las oficinas del SOIB para formalizar la inscripción. En cuanto a las personas ocupadas, pueden inscribirse directamente en el programa a través de las entidades de formación adheridas.