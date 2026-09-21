La nueva edición del Trofeo Ciudad de Palma de Voleibol se disputará este fin de semana en Son Moix - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes una nueva edición del Trofeo Ciudad de Palma de Voleibol femenino y masculino, que se disputará este fin de semana en el Palacio Municipal de Deportes de Son Moix y reunirá a diferentes equipos en un total de cuatro partidos.

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha destacado la importancia de esta competición para la promoción del voleibol en la ciudad y ha señalado que "para Palma es un orgullo reunir a estos equipos y poner en valor el gran momento que vive el voleibol mallorquín".

En esta edición, el torneo femenino incorpora un tercer equipo, lo que permitirá reunir en Palma a los tres conjuntos mallorquines que competirán esta temporada en la Superliga 2 femenina, la categoría de plata del voleibol español: JS Hotels Cide Palma, Anaya Mayurqa Voley y U Energía Sóller.

La competición comenzará el sábado 26 de septiembre, a las 11.00 horas, con el encuentro entre Anaya Mayurqa Voley Palma y U Energía Sóller. Por la tarde, a las 17.30 horas, se enfrentarán JS Hotels Cide Palma y Anaya Mayurqa Voley Palma.

El programa continuará el domingo 27 de septiembre, a las 10.00 horas, con el partido entre JS Hotels Cide Palma y U Energía Sóller. A continuación, a las 12.00 horas, se disputará el encuentro de categoría masculina entre Anaya Mayurqa Voley Palma y CV Elche Grupo Alcudia.

Bonet también ha destacado que esta edición del Trofeo Ciudad de Palma rinde homenaje a Toni Parejo, "una persona estrechamente vinculada al voleibol de Palma y uno de los fundadores del Club Voleibol Mayurqa".

Por último, el regidor ha puesto en valor la trayectoria y el trabajo de todas las personas vinculadas a los clubes, la organización, las entidades deportivas, los patrocinadores y los colaboradores que "contribuyen al crecimiento de este deporte en la ciudad", y ha agradecido "el trabajo que desempeñan para hacer posible que iniciativas como esta sigan creciendo".