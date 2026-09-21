La nueva edición del Trofeo Ciudad de Palma de Voleibol se disputará este fin de semana en Son Moix

La nueva edición del Trofeo Ciudad de Palma de Voleibol se disputará este fin de semana en Son Moix
La nueva edición del Trofeo Ciudad de Palma de Voleibol se disputará este fin de semana en Son Moix - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 17:09
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PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes una nueva edición del Trofeo Ciudad de Palma de Voleibol femenino y masculino, que se disputará este fin de semana en el Palacio Municipal de Deportes de Son Moix y reunirá a diferentes equipos en un total de cuatro partidos.

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha destacado la importancia de esta competición para la promoción del voleibol en la ciudad y ha señalado que "para Palma es un orgullo reunir a estos equipos y poner en valor el gran momento que vive el voleibol mallorquín".

En esta edición, el torneo femenino incorpora un tercer equipo, lo que permitirá reunir en Palma a los tres conjuntos mallorquines que competirán esta temporada en la Superliga 2 femenina, la categoría de plata del voleibol español: JS Hotels Cide Palma, Anaya Mayurqa Voley y U Energía Sóller.

La competición comenzará el sábado 26 de septiembre, a las 11.00 horas, con el encuentro entre Anaya Mayurqa Voley Palma y U Energía Sóller. Por la tarde, a las 17.30 horas, se enfrentarán JS Hotels Cide Palma y Anaya Mayurqa Voley Palma.

El programa continuará el domingo 27 de septiembre, a las 10.00 horas, con el partido entre JS Hotels Cide Palma y U Energía Sóller. A continuación, a las 12.00 horas, se disputará el encuentro de categoría masculina entre Anaya Mayurqa Voley Palma y CV Elche Grupo Alcudia.

Bonet también ha destacado que esta edición del Trofeo Ciudad de Palma rinde homenaje a Toni Parejo, "una persona estrechamente vinculada al voleibol de Palma y uno de los fundadores del Club Voleibol Mayurqa".

Por último, el regidor ha puesto en valor la trayectoria y el trabajo de todas las personas vinculadas a los clubes, la organización, las entidades deportivas, los patrocinadores y los colaboradores que "contribuyen al crecimiento de este deporte en la ciudad", y ha agradecido "el trabajo que desempeñan para hacer posible que iniciativas como esta sigan creciendo".

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