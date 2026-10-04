Nueva jornada de lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca: avisos activos y recomendaciones

Las lluvias de los últimos días en Eivissa y Formentera suponen la mitad de la precipitación de todo un mes de octubre

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas
Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 12:13
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   PALMA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas este domingo en Menorca y parte de Mallorca.

    En concreto, los avisos estarán vigentes entre las 12.00 y las 20.00 horas en toda la isla de Menorca y en el norte, nordeste y la Serra de Tramuntana en Mallorca. Se prevén precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

   Precisamente, las lluvias y tormentas de estos dos últimos días en el archipiélago han dejado 49 l/m2 en Eivissa y 18 l/m2 en Formentera, cifras que suponen, en promedio, la mitad de lo que suele llover en todo un mes de octubre.

   También el servicio de Emergencias de Baleares mantiene activa la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca, mientras que ha desactivado los avisos en Eivissa y Formentera.

   En caso de lluvias y tormentas, el 112 recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

   También aconseja no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa.

   En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

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