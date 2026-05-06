Nueva oferta de FP en Baleares: 25 ciclos con el foco en la sanidad, los servicios sociosanitarios y la industria

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades implantará 25 nuevos ciclos de formación profesional y dos cursos de especialización de cara al curso 2026-2027 que se enfocarán en ámbitos como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la industria o la alimentación.

La nueva oferta de formación profesional la han presentado este miércoles el conseller del ramo, Antoni Vera, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas.

La Conselleria prevé la implantación de 25 nuevos ciclos de formación profesional (grados D) y dos cursos de especialización (grados E), así como una ampliación de los certificados profesionales, de los programas de capacitación y de las acciones de innovación, difusión y colaboración con los sectores productivos.

De los nuevos ciclos de formación profesional, cinco serán de grado básico, diez de grado medio y otros diez de grado superior. Dos son de nueva creación y se impartirán por primera vez en Baleares.

Por islas, Mallorca contará con un incremento de 16 ciclos, de los cuales dos serán de grado básico, siete de grado medio, siete de grado superior y dos cursos de especialización.

Menorca incorporará un grado medio y otro superior; en Eivissa se implantarán dos básicos, uno medio y otro superior; y en Formentera se ofrecerán tres nuevos ciclos, uno de cada nivel.

SANIDAD, INDUSTRIA O ALIMENTACIÓN

En Mallorca se ampliará la formación profesional en ámbitos como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la industria, la alimentación, la actividad física y la administración.

Destacan el nuevo ciclo de grado medio en Sanidad ambiental aplicada, de la familia de Seguridad y medio ambiente, que se impartirá en el IES Josep Maria Llompart; y el nuevo ciclo de grado superior en Formación para la movilidad segura y sostenible, de la familia de Servicios socioculturales y a la comunidad, que se ofrecerá en modalidad semipresencial en el IES Guillem Sagrera.

Igualmente, por primera vez en el archipiélago ofrecerá la doble titulación de grado medio en Cuidados auxiliares de enfermería y Atención a personas en situación de dependencia, en el Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre.

En Menorca se aumentará la oferta con el ciclo de grado medio en Estética y belleza y el ciclo de grado superior en Acondicionamiento físico, ambos en el IES Cap de Llevant.

En Eivissa, los cuatro nuevos ciclos estarán vinculados al ámbito deportivo y de servicios, como el ciclo de grado medio en Guía del medio natural y del tiempo libre y el ciclo de grado superior en Enseñanza y animación socio-deportiva.

Para completar la nueva oferta, durante el curso 2026-2027 se implantarán dos nuevos cursos de especialización, el de Cultivos celulares, de acceso con grado superior, de la familia profesional de Química en el CIFP Francesc de Borja Moll; y el de Aprendizaje automático, gestión de datos y entrenamiento, de la nueva familia profesional de Inteligencia artificial y datos, de acceso con grado superior, en el CIFP Politècnic de Llevant.

Este crecimiento de la oferta necesitará de un incremento aproximado de 56 docentes de formación profesional para poder atender las nuevas enseñanzas, los segundos cursos implantados el curso anterior y las novedades derivadas de la nueva normativa de formación profesional.

REFUERZO DE LOS CERTIFICADOS PROFESIONALES

De forma paralela, la Conselleria de Educación y Universidades reforzará la oferta de certificados profesionales para hacer de ellos una vía "flexible" de cualificación, recualificación y mejora de la empleabilidad.

Para el próximo curso un total de 56 centros educativos han solicitado la impartición de 136 certificados profesionales completos (grados C) y 46 parciales (grados B), que se corresponden con una veintena de familias profesionales.

Entre las nuevas incorporaciones destacan la construcción de 'pedra en sec' en el IES Politécnic, que se impartirá en la finca pública de Raixa; la Sanidad animal y asistencia veterinaria en el IES Josep Sureda i Blanes; y la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio y Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales en varios centro.

También se impartirá Mediación entre personas sordas, sordociegas y con dificultades de comunicación y la comunidad en el IES Cap de Llevant; Guía de bicicleta en el medio natural en el IES CTEIB; y Operaciones básicas de revestimientos con yeso, pintura y falsos techos en el CEPA Sa Pobla.

Además, se ampliarán los programas de capacitación y cualificación profesional, como el Programa de Capacitación Profesional Integrado (PCFI), dirigido a alumnado con necesidades educativas especiales, y los Programas de Cualificación Inicial (PQI y PQIE), orientados a jóvenes y adultos sin cualificación o con trayectorias educativas interrumpidas.

EL PROCESO DE ADMISIÓN

El proceso de escolarización de formación profesional del curso 2026-2027 contará con algunas novedades, como la admisión por nota en todas las opciones seleccionadas, la lista de espera de todas las opciones en las que no se haya obtenido plaza, la publicación de las notas de corto o la actualización en tiempo real de las plazas disponibles y las matriculaciones en centros una vez finalizado la fase de admisión.

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá la primera fase del proceso el día 16 de junio y se podrán presentar las solicitudes hasta el día 30 de junio, preferentemente de manera telemática.

Para matricularse en los ciclos formativos donde se haya obtenido plaza, el periodo será del 17 al 21 de julio. A partir del día 29 de julio se publicarán las plazas vacantes en la página web de la Conselleria.

El día 28 de agosto se abrirá el proceso de admisión de la segunda fase y se podrán presentar solicitudes hasta el día 2 de septiembre, también preferentemente de manera telemática. Los días 16 y 17 de septiembre se podrán realizar las matrículas y el día 21 de septiembre se volverán a publicar las plazas vacantes.

A partir de ese momento, las personas que no hayan obtenido plaza en ninguna de las fases anteriores deberán personarse directamente en el centro donde figure la vacante a la que desean acceder con el objetivo de cubrir todas las plazas vacantes.

El alumnado podrá matricularse en los centros educativos del 6 al 16 de octubre para grado medio y grado superior y hasta el 30 de octubre en el caso del grado básico.

COLABORACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS

En la actualidad hay cerca de 14.500 alumnos realizan estancias formativas en empresa u organismo equiparado, con un total de 10.659 acuerdos de colaboración vigentes, de los cuales 3.232 son de nueva creación este curso.

Estas actuaciones están coordinadas por el Servicio de Convenios y Empresas de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa que, con la incorporación de los prospectores, busca reforzar la vinculación con el tejido productivo, detectar necesidades formativas y favorecer una mejor adecuación entre la oferta educativa y el mercado laboral.

Los prospectores participan también en jornadas técnicas, formaciones y encuentros con organizaciones empresariales para garantizar una comunicación constante entre el ámbito educativo y el laboral.