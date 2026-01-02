La nueva oficina de la ATIB en Ciutadella entra en funcionamiento este viernes

Archivo - Oficina ATIB - CAIB - Archivo

MENORCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina de la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) en Ciutadella ha abierto sus puertas este viernes en unas instalaciones provisionales ubicadas en la calle del Nou de Juliol.

La oficina es el resultado del acuerdo entre el Ayuntamiento de Ciutadella y la ATIB en julio de 2024 para que la agencia asumiese la gestión y la recaudación de los tributos municipales, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y facilitar los trámites a los ciudadanos.

Desde el Govern han explicado que, posteriormente, la ATIB y el Ayuntamiento formalizaron esta colaboración mediante la firma de un protocolo institucional que establece el marco de cooperación entre ambas administraciones para la gestión, la recaudación y otros ingresos municipales.

Este protocolo fija los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar una gestión más homogénea y especializada de los tributos municipales.

De este modo, han subrayado que la puesta en funcionamiento de la nueva oficina permite que la ATIB asuma la gestión de los tributos municipales tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como otros ingresos de derecho público, y refuerza la atención presencial a los ciudadanos de Ciutadella.

También se gestionarán los tributos autonómicos, por lo que ya no será necesario acudir a la oficina de la ATIB de Maó para realizar trámites vinculados a los tributos de la comunidad autónoma, como pueden ser las compras de vehículos de segunda mano, la tramitación de la compra de una vivienda o la tramitación de una herencia.

El Ejecutivo autonómico ha puntualizado que las instalaciones actuales tienen carácter provisional, mientras se trabaja en la apertura de las nuevas oficinas definitivas, prevista durante el mes de marzo.

Estas dependencias permitirán ampliar los espacios de atención al público y mejorar aún más la calidad del servicio, han agregado desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.