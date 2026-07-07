La nueva oficina del SOIB en Maó estará operativa en verano de 2027

La nueva oficina del SOIB de Maó estará operativa en verano de 2027 - CAIB

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) en Maó estará operativa en el verano de 2027, una vez concluyan las obras de ampliación y reforma integral del edificio situado en la calle Curniola, en el polígono de Poima, cuyos trabajos han comenzado este martes.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, el proyecto cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros, incluida la dirección facultativa, y permitirá trasladar la actual oficina conjunta del SOIB y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ubicada en la plaza Miranda, a unas instalaciones más amplias, modernas y accesibles.

En cuanto a la ejecución de las obras, el plazo es de un año y el objetivo es que la nueva oficina pueda estar operativa en el verano de 2027.

La actuación contempla la reforma integral del inmueble, su ampliación y la construcción de una nueva planta para adaptar el edificio a las necesidades actuales de los servicios de empleo.

El proyecto incluye la demolición parcial del edificio existente, una ampliación en la fachada principal, la creación de una plaza peatonal de acceso con bancos y arbolado y un aparcamiento con 33 plazas.

Una vez finalizada la intervención, el edificio contará con una superficie construida de 823 metros cuadrados, además de 29 metros cuadrados de porches, hasta alcanzar una superficie de 852 metros cuadrados.

La planta baja albergará la oficina de atención del SOIB, con sala de espera, zona de oficinas, despachos, sala de reuniones, archivo y dependencias de servicio.

La primera planta acogerá la oficina de formación del SOIB, con aulas polivalentes, así como las dependencias del SEPE, que dispondrán de espacios de atención al público, oficinas, despachos, archivo, sala de reuniones y dos terrazas.

La nueva sede sustituirá a las actuales instalaciones del SOIB-SEPE en el puerto de Maó, un local de unos 350 metros cuadrados que resulta insuficiente para los 38 trabajadores de ambos organismos y presenta un avanzado estado de deterioro, según la Conselleria.

La inversión será financiada de forma compartida entre el Govern y la Administración del Estado, de manera que aproximadamente la mitad del presupuesto procederá de fondos propios de la Comunidad Autónoma y el resto de recursos estatales destinados a la modernización de los servicios públicos.