Las Nuevas Generaciones del PP de Mallorca entregan a Cáritas los alimentos recogidos en una campaña solidaria

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, y la presidenta de las Nuevas Generaciones del partido, Mireia Martínez. - PP DE MALLORCA

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Nuevas Generaciones del PP de Mallorca han entregado a Cáritas los alimentos recogidos durante su campaña solidaria 'La Navidad acaba, pero la solidaridad no'.

La iniciativa, impulsada por primera vez hace tres años, pretende consolidarse como una acción solidaria de referencia durante los meses de enero, según ha informado el PP de Mallorca en un comunicado.

Al acto de entrega de los alimentos ha asistido el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha puesto en valor "el compromiso social y la constancia" de las Nuevas Generaciones del partido al demostrar que la solidaridad "no puede quedar limitada a las fechas navideñas".

"La cuesta de enero es especialmente complicada para muchas familias e iniciativas como esta son fundamentales para apoyar la gran tarea que lleva a cabo Cçaritas durante todo el año", ha subrayado el también presidente del Consell de Mallorca.

Por su parte, la presidenta de las Nuevas Generaciones de Mallorca, Mireia Martínez, ha recordado que esta campaña nació con el objetivo de "mantener viva la solidaridad una vez acabadas las fiestas de Navidad".

"Tres años después continúa siendo más necesaria que nunca. La respuesta solidaria que hemos vuelto a recibir demuestra que Mallorca es una tierra comprometida y que hay muchas personas dispuestas a ayudar cuando más se necesita", ha subrayado.