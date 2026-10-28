Nueve de cada diez viviendas de alquiler en Baleares superan los 1.500 euros, según pisos.com

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PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 89% de las viviendas para alquilar en Baleares superan los 1.500 euros mensuales, lo que supone tres puntos más que en 2025, según un análisis de pisos.com publicado este miércoles.

Baleares encabeza la lista de precios más elevados del país y duplica la media nacional, donde el 39,4% de los inmuebles supera los 1.500 euros mensuales.

En el archipiélago, la oferta de alquiler por debajo de los 700 euros tiene un peso muy reducido, en concreto, del 0,4%. Con este dato, las Islas son también la comunidad autónoma con la cifra más baja.

Igualmente, el 1,5% de los inmuebles tienen un precio entre 700 y 1.000 euros al mes, mientras que el 9,1%, entre 1.000 y 1.500 euros.

En la distribución por capitales de provincia, Palma encabeza la clasificación, con un 90,1% de las viviendas en alquiler por encima de los 1.500 euros mensuales.

En la capital balear, el 1,9% de la oferta es de pisos de menos de 700 euros al mes; el 1,1%, entre 700 y 1.000 euros; y el 6,9%, entre 1.000 y 1.500 euros.

A nivel nacional, el 39,4% de la oferta nacional supera los 1.500 euros mensuales, frente al 37% registrado en 2025. Se trata del segmento más numeroso del mercado, que gana 2,4 puntos porcentuales en un año.

Por su parte, el 24,9% de las viviendas se sitúa entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales, mientras que el 24,6% cuesta entre 700 y 1.000 euros.

En el tramo más económico, solo el 11,1% de los inmuebles tiene un precio inferior a los 700 euros al mes. En conjunto, las viviendas de menos de 1.000 euros representan el 35,7% de la oferta, frente al 39% del año anterior.