Nueve comercios pasan a formar parte del catálogo de Establecimientos Emblemáticos de Palma

Nueve comercios de Palma pasan a formar parte del catálogo de Establecimientos Emblemáticos. - AYUNTAMEINTO DE PALMA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Técnica del Catálogo de Establecimientos Emblemáticos de Palma ha acordado incorporar nueve nuevos comercios al registro municipal, que pasa a estar integrado por 135 establecimientos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, los nuevos establecimientos son Armería Serra Pizá, Barquillos Galindo, Bar Tulsa, Bazar Las Palmeras, Café l'Auba, Corsetería De Tot, Quiosco Alaska, Mobles Massís y Pastelería Real.

La mayoría de las nuevas incorporaciones corresponden a negocios familiares con varias generaciones al frente y décadas de trayectoria en Palma.

Entre ellos figuran establecimientos especializados como Bazar Las Palmeras, dedicado a la pesca deportiva; Mobles Massís, centrado en el mobiliario; la Corsetería De Tot, especializada en corsetería y artículos protésicos, y la Armería Serra Pizá, dedicada a la venta de artículos de caza y tiro.

El catálogo también incorpora negocios históricos de restauración y alimentación, como el Bar Tulsa, conocido por sus desayunos y 'llonguets'; el Café l'Auba, cuyos orígenes se remontan a 1842; la Pastelería Real, heredera de una tradición familiar procedente de Llubí; Barquillos Galindo, que mantiene la elaboración artesanal de obleas desde 1927, y el Quiosco Alaska, abierto desde 1935 y convertido en uno de los establecimientos de restauración popular más emblemáticos de Palma.

Los requisitos para formar parte del catálogo se basan en la antigüedad o la singularidad de la actividad. En el primer caso, el establecimiento debe acreditar al menos 75 años de actividad, mientras que la singularidad es valorada por la Comisión Técnica encargada de evaluar las candidaturas.

La Comisión Técnica también ha acordado excluir del Catálogo de 2026 a Ca Donya Àngela, Carnes Comas, Forn La Mallorquina y Gilet Oficinas por el cese de su actividad.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que estas incorporaciones refuerzan un catálogo que reconoce la trayectoria, la singularidad y el arraigo de los comercios que han sido capaces de mantenerse a lo largo de los años, adaptándose a los cambios sin perder su esencia".

Asimismo, ha señalado que preservar y dar visibilidad a estos establecimientos supone "proteger la memoria comercial de Palma" y poner en valor su aportación al dinamismo económico, social y cultural del municipio.