Nueve detenidos en Palma tras una trifulca multitudinaria por un móvil robado

Varios de los detenidos, escoltados por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, siete hombres y dos mujeres, por supuestamente participar en una trifulca multitudinaria a raíz del robo de un teléfono móvil en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvo lugar la madrugada del miércoles en las inmediaciones de la calle Aragón.

Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano fueron alertadas de que había un hombre sangrando de forma abundante en la vía pública. La víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y, antes de ser trasladada a un centro hospitalario, explicó a los agentes que había sido atacado por un grupo de personas en el parque de Son Costa.

El origen de la riña, aseguró, fue que los sospechosos querían revisarle unas maletas para confirmar que no les había sustraído un teléfono móvil.

Fue entonces cuando uno de los integrantes del grupo agredió a la víctima con una botella de cristal rota y el resto secundaron su acción.

Poco tiempo después otra patrulla policial localizó al grupo de personas que supuestamente habían cometido la agresión. Uno de sus integrantes presentaba heridas que requerían de puntos de sutura y otro tenía una fuerte contusión en la nariz y una herida sangrante en el codo.

Estos, al ser entrevistados por los agentes, confirmaron que la pelea se inició porque sospechaban que otras personas les habían robado un teléfono móvil.

Como consecuencia de todo ello fueron detenidas nueve personas, siete hombres y dos mujeres, como supuestos autores de un delito de riña tumultuaria. La investigación sigue abierta y no se descarta la posibilidad de que se lleven a cabo nuevos arrestos.