Nueve oficinas de CaixaBank en Baleares cuentan ya con un nuevo modelo para mejorar la experiencia de los clientes

Una de las sucursales de Baleares que ya cuenta con el modelo PRO. - CAIXABANK

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve oficinas de CaixaBank en Baleares cuentan ya han puesto en marcha el nuevo modelo PRO, orientado a mejorar la experiencia de los clientes y aumentar la eficiencia en la atención.

Según ha informado la entidad bancaria en un comunicado, son las de Campos, Artà, Santa Maria, Santa Eulària, Son Oliva, Coll d'En Rabassa, Sa Vileta, Port d'Alcudia y Blanquerna.

La intención de CaixaBank es que de cara a finales de 2027 sean ya 21 las oficinas de Baleares que cuenten con este modelo, que se aplica aquellos centros con una media de casi ocho empleados y cerca de 7.2000 clientes.

En el conjunto de España ya se han reformado 105 oficinas y la idea es que a finales del año que viene sumen un total de 300. Por número de sucursales, Madrid destaca con 38 centros transformados, así como la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, con 27 oficinas.

Las nuevas oficinas PRO introducen mejoras específicas en confidencialidad, gracias a la colocación de módulos que combinan transparencia y fonoabsorbencia, que buscan beneficiar tanto a la atención presencial como a la que se realiza por llamada o videollamada.

También se ha realizado una mejora en la identificación de zonas de atención y espacios de espera, con un diseño que prioriza la comodidad y la claridad en los recorridos.