El nuevo canal de comunicación entre los centros educativos y la Conselleria entra en funcionamiento el 2 de febrero

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ventana Electrónica de Llull se convertirá en el canal de comunicación con la Conselleria de Educación y Universidades a partir del próximo 2 de febrero.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, a partir de esta fecha todos los trámites, comunicaciones y gestiones se llevarán a cabo a partir de la Ventana Electrónica Llull.

Este cambio entre las comunicaciones con los centros y Educación persigue "la desburocratización y una comunicación más ágil para las dos partes".

Así, desde la Conselleria han señalado que los equipos directivos han recibido formación para utilizar correctamente esta herramienta, así como formación para la gestión económica y que, próximamente, la recibirán también los equipos docentes.

Este sistema de gestión incluye mensajería interna que permita la comunicación entre el colectivo del sistema, avisos que se le muestran a cada usuario al abrir la aplicación, una ventanilla electrónica que permite la comunicación y el envío de documentación entre los centros y la Conselleria, una agenda que facilita la gestión personal y un apartado de tareas pendientes definidas para cada usuario.

También incluye un flujo del estado de las comunicaciones para conocer en tiempo real las actualizaciones de las solicitudes.