Varios agentes de la Policía Nacional durante una concentración de un grupo denominado Gen Z, vinculado al movimiento juvenil Blocus, a 30 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente participar en las protestas vinculadas a la red 'Bloucs' que a finales del pasado mes de octubre tuvieron lugar en Palma.

Con esta son ya cinco las personas detenidas por su participación en estas aparentes manifestaciones, que se saldaron con varias decenas de identificados y la incautación de diverso material.

Mientras los primeros cuatro arrestados eran menores de edad, este es mayor y fue identificado durante una de las protestas, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Las pesquisas están a cargo de los agentes de la Brigada Provincial de Información y giran alrededor de la supuesta comisión de delitos de desórdenes públicos o conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio.

A diferencia de lo ocurrido en otros puntos de España, las personas que han sido detenidas en Palma no están acusadas de formar parte de la organización de la red 'Blocus'.