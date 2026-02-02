El nuevo director de la EBAP aspira a captar talento joven para trabajar para la Administración

El nuevo director de la EBAP, Pedro Siquier. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director de la Escuela Balear de la Administración Pública, Pedro Siquier, se ha incorporado este lunes a su cargo y durante su mandato tratará de impulsar la captación de talento joven mediante acciones de orientación y divulgación en el ámbito universitario.

Siquier ha sustituido a Violeta Rodríguez, que hasta ahora compaginaba los cargos de directora general de Función Pública y directora gerente de la EBAP.

En un comunicado, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha explicado que el nuevo director asume el cargo con el objetivo de trabajar conjuntamente con la Dirección General de Función Pública para desarrollar el Plan Estratégico, que tiene como principal finalidad la reducción de la temporalidad.

Entre los retos que afrontará Siquier destaca la reducción de la duración de los procesos selectivos a un máximo de un año, mediante un calendario estable de convocatorias y la realización de 61 exámenes correspondientes a las convocatorias de 2025, que permitirán cubrir un total de 571 plazas.