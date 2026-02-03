El nuevo planeamiento urbanístico de Ariany no prevé crecimiento residencial ni turístico pero sí de servicios públicos

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entrega el nuevo plan general al alcalde de Ariany, Joan Ribot. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ariany no prevé un crecimiento residencial ni turístico pero sí del número de terrenos específicamente destinados para hacer infraestructuras o servicios públicos.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha entregado este martes el nuevo plan general al alcalde de municipio, Joan Ribot, para que el Ayuntamiento lo apruebe de forma inicial.

Según ha señalado la institución insular, en estos espacios está previsto que se hagan equipamientos municipales como aparcamientos públicos, equipamientos escolares y deportivos, zonas verdes y una conexión para peatones.

Concretamente, esta vía comunicará el núcleo urbano, el cementerio, el punto verde y la rotonda de Ses Torres.

Igualmente, se crea un sistema general de espacios verdes situados detrás de la iglesia, para proteger el impacto visual de la construcción a los alrededores del templo.

También se reserva especialmente el espacio situado junto al CEIP Guillem Frontera Pascual para construir equipamientos escolares y deportivos.

En el nuevo PGOU se han eliminado zonas de suelo urbano en varios tramos donde estaba prevista la construcción de unos viales que finalmente no se han ejecutado.

El núcleo urbano de Ariany todavía dispone de zonas sin desarrollar que, según los técnicos, son suficientes para satisfacer el crecimiento estimado de la población dentro de los próximos 15 años.

Por este motivo, han explicado, se ha dejado como estaba el suelo urbano y se excluye la posibilidad de aumentar el crecimiento residencial y turístico.

Con respecto al suelo rústico, una parte de él se ha calificado como suelo rústico forestal municipal, para preservar los bosques de la zona. También se ha calificado una nueva área como rústica de interés paisajístico municipal, que dificulta la posibilidad de edificar en este lugar.

Asimismo, el suelo rústico presente en los alrededores de la iglesia sólo permite tener construcciones de una planta para, según el Consell, preservar el paisaje del pueblo y la vista del templo.

Tras la entrega del planeamiento, el presidente insular ha destacado que el Consell de Mallorca "es el ayuntamiento de los ayuntamientos". "Es nuestro deber ayudar a los consistorios para conseguir que sus legislaciones estén actualizadas y concuerden con la legalidad vigente", ha subrayado.

Por este motivo, ha continuado Galmés, los técnicos insulares han colaborado con el Ayuntamiento para elaborar este documento que no se había renovado desde 1981.

De este modo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ariany ha sido elaborado por el Consell, en el marco de la cooperación técnica para redactar planeamientos urbanísticos nuevos en los municipios de hasta 10.000 habitantes.

Gracias al convenio que se firmó con Ariany en el 2018, ahora se podrá aprobar inicialmente este Plan General que incluye tanto la ordenación estructural como la detallada.

VISITA AL CASAL DE SON SIURANA

El presidente y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pialr Amate, han visitado el casal de Son Siurana que ha adquirido el Ayuntamiento y que acogerá la nueva sede consistorial.

La compra y rehabilitación del inmueble se ha financiado con 857.000 euros procedentes del Plan de Obras y Servicios (POS) 2024-2025. Se trata de un edificio de 500 metros cuadrados divididos en dos plantas, que está situado en la calle del Sol, 12.

Dentro de la partida destinada al proyecto se incluye también una reforma del casal en materia de accesibilidad y climatización.

Posteriormente, Galmés y Amate se han reunido con el alcalde de Ariany para repasar las subvenciones e inversiones otorgadas desde los diferentes departamentos del Consell.

Así, han destacado que la institución insular ha concedido al municipio un total de 5,1 millones de euros en esta legislatura para diferentes inversiones, obras y mejora de los servicios del municipio.