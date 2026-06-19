El nuevo presidente de lo Social del TSJIB defiende que el trabajo no es una "prestación económica" sino una "necesidad"

Acto de toma de posesión del presidente de la Sala de lo Social del TSJIB, Alejandro Roa (cuarto por la izquierda). - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Alejandro Roa, ha señalado que el trabajo no solo consiste en una "prestación económica", sino que es una "necesidad" de la persona.

En estos términos se ha expresado el responsable judicial del área encargada de dirimir en los conflictos laborales durante su discurso de toma de posesión, pronunciado este viernes en la sede de la Audiencia Provincial de Palma.

Así, ha recalcado la "complejidad" en la que opera el área social en Baleares con una presión turística que se añade a la población residente, lo que genera una jurídica "intensa".

Por eso ha defendido que la justicia social actúa donde la pérdida del empleo y la precariedad "amenazan la dignidad de las personas", puesto que garantiza que los derechos laborales "no son declaraciones retóricas".

"Cuando la relación laboral se deteriora puede aparecer disfunciones profundas como el estrés y la pérdida de autoestima que afectan no solo al trabajador, sino a todo su entorno", ha alegado.