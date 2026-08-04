Nuevos estudios, material audiovisual y actividades culturales refuerzan la difusión de la fiesta de la Asunción

El director de cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer; el vicario episcopal para el patrimonio histórico y cultural, Francesc Vicens, y el coordinador del proyecto, Gabriel Carrió, en la presentación de la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios - EUROPA PRESS

PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fiesta de la Asunción de la Virgen en Mallorca incluirán nuevos estudios, materiales audiovisuales y actividades culturales que reforzarán la difusión de los lechos y de su valor histórico, artístico y religioso.

Según ha explicado este martes en rueda de prensa el coordinador del proyecto, Gabriel Carrió, una de las novedades para este año es la publicación del estudio 'El llit de l'Assumpta del monestir de les monges concepcionistes de Sineu', disponible en formato digital en la web de Maiorica Sacra y que documenta la filiación cronológica y estilística de la Madre de Dios y de su lecho.

Carrió ha indicado que otra de las novedades es el estreno de un reportaje audiovisual dedicado al lecho de la Virgen en la parroquia de Sant Jaume de Palma y que muestra el proceso de restauración culminado el año pasado.

Por otro lado, la organización ha ampliado los contenidos en su web con nuevas fichas historicoartísticas dedicadas a los lechos y al mobiliario que acompaña la exposición de las imágenes yacentes.

El plan de difusión aglutina este año 81 monumentos distribuidos por toda Mallorca, 24 de los cuales se encuentran en Palma y los 57 restantes en la Part Forana.