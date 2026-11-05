El número de autónomos en Baleares crece un 3% en octubre, la mayor subida en lo que va de 2026

Archivo - El Govern inicia las mesas sectoriales para definir "el futuro de la industria balear" - CAIB - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado una media de 109.483 afiliaciones al régimen de autónomos durante el mes de octubre, lo que supone un incremento de 3.307 respecto al mismo mes de 2025, un 3,11% más.

Esta cifra, de la Tesorería General de la Seguridad Social y recogida por el Observatorio del Trabajo de Baleares (OTIB), representa el mayor crecimiento interanual de los primeros diez meses de 2026.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, el aumento se sitúa 0,8 puntos porcentuales por encima del registrado en el conjunto de España, donde la afiliación al régimen de autónomos ha crecido un 2,31%. Los trabajadores por cuenta propia representa el 16,8% de la afiliación total en las Balears, frente al 15,5% estatal.

En comparación con septiembre, la afiliación ha disminuido en 809 afiliaciones, un 0,73%. Pese a este descenso mensual, el crecimiento respecto al mismo mes del año anterior se ha intensificado.

La evolución de los últimos meses muestra un aumento progresivo del ritmo de crecimiento interanual: del 2,2% de junio se ha pasado al 2,4% de julio, al 2,6% de agosto y al 2,8% de septiembre, hasta superar el 3% en octubre. Baleares, de este modo, encadena diez meses con más afiliaciones al régimen de autónomos que en el mismo periodo de 2025.