El número de viajeros de autobús aumenta un 4,1% en abril en Palma y suben un 7,3% los usuarios del metro

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma subieron un 4,1% en abril y los que se decidieron por el metro crecieron un 7,3% de media el pasado mes de abril con respecto al mismo mes del año anterior.

Los autobuses de Palma registraron un total de 5,7 millones de pasajeros en el mes de abril, mientras que 210.000 pasajeros optaron por el metro, según la estadística de transporte de viajeros publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,1%), Castilla - La Mancha (+12,6%) y Castilla y León (+10,4%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+2,8%) Comunitat Valenciana (+3,6%) y Madrid (+7,3%).

A fin de mantener el secreto estadístico, el INE no publica los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.