El Obispado de Mallorca lanza una campaña para ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela - OBISPADO DE MALLORCA

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Mallorca y Cáritas han lanzado una campaña de emergencia para atender a la población afectada por los terremotos en Venezuela.

Así, han hecho un llamamiento a la solidaridad de la sociedad mallorquina para colaborar con las miles de familias que han perdido a sus seres queridos, sus hogares y sus medios de vida, ha señalado el Obispado en un comunicado.

Desde el primer momento, Cáritas Venezuela ha activado su red de respuesta de emergencia y ha habilitado un centro nacional de acopio en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana para canalizar la ayuda humanitaria.

Por su parte, Cáritas Española ha destinado una primera ayuda de 300.000 euros procedente de su Programa de Emergencias para atender las necesidades más urgentes de la población afectada y ha puesto en marcha la campaña 'Cáritas con Venezuela'.

En Mallorca, Cáritas Diocesana ha abierto un canal de emergencia para facilitar las donaciones de personas, empresas e instituciones que deseen colaborar con la respuesta humanitaria.

Las aportaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria al ES04 2100 0011 8902 0098 3959, a través de Bizum (38191), indicando el concepto 'Emergencia Venezuela', o desde la página web de Cáritas Mallorca, donde se ha habilitado un apartado específico para colaborar con esta campaña.

Además del llamamiento a la solidaridad, Cáritas Mallorca trabaja también para ofrecer acompañamiento a la comunidad venezolana residente en la isla.

En este sentido, el equipo de psicólogos de la entidad está trabajando para activar un grupo de apoyo que permita brindar una primera atención psicológica de emergencia a las personas venezolanas que viven en Mallorca y que, en muchos casos, continúan sin tener noticias sobre el paradero o la situación de sus familiares en las zonas afectadas por el terremoto.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha mantenido contacto con el sacerdote venezolano Albert José Marchán, vicario parroquial de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Son Sardina, quien estos días está acompañando y ofreciendo apoyo a la comunidad venezolana residente en Mallorca.

El Obispado de Mallorca y Cáritas Diocesana han invitado también a todas las comunidades parroquiales y a los fieles de la diócesis a unirse en la oración por las víctimas, sus familias y todas las personas que trabajan en las labores de rescate y atención a los damnificados.

Con esta campaña, la Iglesia de Mallorca quiere expresar su cercanía al pueblo venezolano y canalizar la solidaridad de la sociedad mallorquina para que la ayuda llegue cuanto antes a quienes más la necesitan.