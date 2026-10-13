Las obras en las 17 viviendas del Ibavi en Sant Ferran podrían finalizar a mediados de 2027

Unos obreros en un edificio en construcción, en una imagen de archivo. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibavi podría acabar la construcción de la promoción de 17 viviendas protegidas en Sant Ferran de Formentera a mediados de 2027, aunque dependerá de la manera en que se desarrollen los trabajos de las obras.

Así lo ha confirmado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al ser preguntado en el Parlament, por el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba, sobre las políticas de vivienda del Govern en la isla.

El representante del Ejecutivo ha indicado que son "conscientes" del "drama" de la situación de la vivienda en Formentera y para eso ha puesto en marcha un plan de choque, en coordinación con el Consell de Formentera.

De esta manera, ya se habrían proyectado 65 viviendas para los residentes en la isla para ponerlas en el mercado a precios "asequibles" con una apuesta por la vivienda pública.

Esto se hará mediante una primera fase de construcción de 60 viviendas en la zona de es Pujols, lo que cuadruplicaría la oferta de la que dispone el Ibavi actualmente en la isla, que es de 14 viviendas públicas.

Por su parte, el Consell de Formentera habría puesto en marcha la tramitación de otras cinco viviendas al acogerse a la normativa autonómica de aumento de alturas o la división de viviendas.

Mateo ha incidido en que el Govern "no va a esquivar" el "reto" de la vivienda y ha recalcado que "no se va dejar amedrentar" para hacer lo que cree que es "mejor para los ciudadanos de Baleares".

Córdoba ha apuntado que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas y ha pedido que se atiendan las particularidades de la isla a la hora de diseñar sus políticas de vivienda, por su realidad geográfica y social.