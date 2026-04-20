Las obras de la calle Mar Jònica en Palma finalizarán a mediados de junio

Las obras de la calle Mar Jónica en Palma finalizarán a mediados de junio del 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma de la calle Mar Jònica, en el barrio de Las Maravillas, tienen prevista su finalización para mediados del próximo mes de junio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 410.446 euros y que se está desarrollando en el espacio entre la calle Mar Jònica y la calle Mar d'Aral, tiene como objetivo la mejora y reparación del pavimento tanto de la zona verde como en los parajes de conexión.

Además, el proyecto incluye la renovación de la canalización del alumbrado, la construcción de una red de drenaje y la instalación de una nueva zona de juegos para modernizar el espacio.

Estas actuaciones se complementan con otras intervenciones enmarcadas en el plan global de actuación (PGA) de Playa de Palma, que consiste en la integración de proyectos a corto, medio y largo plazo para mejorar la sostenibilidad, la calidad y la competitividad de la zona.

En este contexto, ya se están ejecutando diversas actuaciones, como la reforma de la plaza de Las Maravillas, la renovación del colector de Playa de Palma (CAZ), la mejora del alumbrado de primera línea y la remodelación de la estación depuradora de aguas residuales 'EDAR II'.

Asimismo, el plan contempla nuevas intervenciones, entre las que destacan la reforma del Dino Golf, la recuperación del entorno de Es Carnatge y la reordenación de la plaza dels Nins, entre otras.