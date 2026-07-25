Obras ilegales en Son Banya: paralizan la apertura de nuevos caminos en terrenos públicos del interior del poblado

Un agente de la Policía Local de Palma observa la retirada de una retroexcavadora en unos terrenos públicos del poblado de Son Banya. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha paralizado unas obras ilegales que se estaban llevando a cabo para abrir nuevos caminos en el interior del poblado de Son Banya.

El operativo, llevado a cabo por los agentes de la Unidad de Intervención Inmediata, tuvo lugar la mañana del pasado jueves en unos terrenos públicos que son propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Todo empezó cuando una patrulla observó como una máquina retroexcavadora estaba operando en un espacio situado en uno de los costados de la entrada del poblado, ha informado el cuerpo municipal.

Los agentes interceptaron al operario, un hombre de 46 años y nacionalidad marroquí, quien manifestó que no llevaba consigo ni su propia documentación ni la del vehículo. Alegó que estaba buscando chatarra y que la maquinaria, prestada por un amigo, había sufrido una avería.

Acto seguido se puso en contacto con el arrendatario de la retroexcavadora, un hombre de 47 años y nacionalidad española que acudió al lugar minutos después con el contrato de alquiler.

Tras incurrir en diversas contradicciones, el arrendatario reconoció que meses atrás había realizado trabajos de hormigonado en otros caminos del poblado por los que ya había sido denunciado. Para los agentes, fue una forma implícita de reconocer que conocía la finalidad ilegal para la que había cedido la maquinaria alquilada.

El operario, dado que no había podido ser identificado, fue trasladado a comisaría. Allí comprobaron que le constaban tres órdenes de búsqueda y localización vigentes emitidas por dos juzgados de instrucción de Palma, a quienes se informó de los hechos.

Asimismo, se le levantó un acta de infracción de la normativa de disciplina urbanística por realizar movimientos de tierras en terreno público sin autorización municipal.

De forma paralela, los agentes contactaron con la empresa propietaria de la retroexcavadora, cuyos responsables dijeron desconocer el uso irregular que se estaba dando al vehículo y envió una grúa para retirarlo de forma inmediata del poblado.

Durante la inspección de la zona en la que se estaban llevando a cabo las obras ilegales, bajo unos toldos, los policías localizaron diversos focos de iluminación y rollos de cableado y cinta, materiales presumiblemente destinados a la construcción e iluminación de un nuevo punto de venta de drogas.

Al tratarse de material abandonado sin propietario identificable, lo retiraron para su posterior destrucción. Además, el trasladaron al depósito municipal un turismo estacionado a la entrada del poblado que figuraba dado de baja y carecía del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

La actuación, ha explicado el cuerpo municipal, se enmarca en el dispositivo de control y vigilancia continua para prevenir de construcciones no autorizadas en Son Banya.

A lo largo de los últimos meses, tanto la Policía Local como la Policía Nacional han llevado a cabo numerosas actuaciones en el asentamiento para demoler infraestructuras que habitualmente se emplean para comercializar sustancias estupefacientes.