Las obras de rehabilitación de la posesión de Son Boter estarán acabadas antes de que finalice este año

El regidor de Cultura, Javier Bonet, visita las obras de rehabilitación de Son Boter - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de Son Boter, la antigua posesión mallorquina que Joan Miró adquirió en 1959 para transformarla en su segundo estudio de trabajo, avanzan a buen ritmo y se prevé que terminen antes de que acabe este año.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Palma, con motivo de una visita del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, a las obras este miércoles.

La rehabilitación comenzó el pasado mes de octubre y la previsión es que termine este 2026, dentro del año y dos meses de plazo que figura en el contrato, adjudicado a la empresa Vesta Rehabilitación S.L.

Además del regidor, han asistido a la visita el coordinador general de Cultura y Deportes, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca, Antònia Maria Perelló, junto con el equipo técnico de las obras, encabezado por los arquitectos y directores facultativos Anna Ibarz, Joan Fortuny y Joan Muñoz, y las conservadoras y restauradoras Marina Granero y Zaira Bordoy.

La actuación, que recibió el visto bueno de la Comisión de Gobierno de la Fundación el pasado 11 de julio, supone una inversión de algo más de 830.000 euros, que será financiada con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Son Boter, finca catalogada con la declaración de Bien de Interés Cultural, data del siglo XVIII y ocupa el espacio contiguo al edificio de Son Abrines.

Además de utilizar el espacio para disponer de otro emplazamiento donde desarrollar su actividad y almacenar las piezas de mayores dimensiones, Miró dejó en Son Boter su huella creativa en forma de grafitis en las paredes hechas con carboncillo.

Las intervenciones llevadas a cabo hasta ahora han incidido mucho en la restauración, protección, estudio y recuperación de estos grafitis, que, ha destacado Cort, convierten a Son Boter en un recinto único dentro del inventario patrimonial y cultural de Mallorca.

Las actuaciones han sido realizadas en todo momento bajo la supervisión de un equipo especializado y después de completar un exhaustivo proceso de análisis y documentación.

De esta forma, gracias a la instalación de una iluminación especial con rayos ultravioleta, se podrán visualizar algunos trazos y grafitis realizados por el artista que, con el tiempo, ya no eran visibles para el ojo humano.

Por otro lado, el Consistorio ha explicado que las analíticas periódicas en materia de salinidad y control ambiental de los espacios permiten monitorizar la evolución de los materiales y garantizar la correcta preservación de los elementos históricos durante la ejecución de las obras.

Una vez finalizada la primera fase, centrada en la protección patrimonial, la intervención ha priorizado la recuperación estructural del edificio.

En este sentido, la cubierta se encuentra plenamente consolidada, impermeabilizada y aislada, mientras se continúa con los trabajos de restauración de los elementos singulares y la ejecución de los acabados definitivos.

En el interior del inmueble, las actuaciones avanzan desde las plantas superiores a los niveles inferiores. En el desván se están reforzando los forjados, y en la planta primera se llevan a cabo sustituciones puntuales y refuerzos de vigas.

Paralelamente, en la planta baja, el equipo ha incorporado técnicas especializadas de refuerzo con fibra de carbono para garantizar la seguridad estructural y conservación de los elementos originales.

En relación con el antiguo taller de obra gráfica, la intervención está abordando la restauración de paramentos, la retirada de instalaciones obsoletas y la revisión de las infraestructuras existentes.