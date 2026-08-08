¿Cómo observar el eclipse sin riesgos para la salud? Desde las gafas homologadas hasta la protección de niños y mayores

Archivo - Este sábado, ha tenido lugar como actividad central la observación del eclipse parcial de sol - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA - Archivo

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar total previsto para la tarde de este miércoles 12 de agosto apunta a convertirse en uno de los grandes fenómenos astronómicos del siglo, pero su observación no está exenta de riesgos ante los que es necesario tomar medidas de precaución.

La única manera de ver el eclipse de forma segura, sea cual sea el lugar elegido, es usar unas gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2, que impedirá que el Sol pueda provocar lesiones irreversibles en los ojos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aconsejado adquirir estas gafas solo en canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores recomendados por entidades científicas.

Las autoridades han pedido a la población que no haga "experimentos caseros" con cristales ahumados, diapositivas veladas, radiografías usadas, gafas de sol --cualquiera que sea su protección ultravioleta--, filtros polarizados u otros objetos que no cumplan con la normativa obligatoria.

El hecho de que el sol no produzca molestias o que aparezca oscuro tras el filtro no significa que los ojos estén seguros. Las lesiones pueden aparecer entre las seis y las 48 horas posteriores a la exposición.

Tampoco es seguro usar unas gafas de eclipse para mirar por unos prismáticos, un telescopio, un teléfono móvil o cualquier otro instrumento óptico. Deben usarse los filtros adecuados para ello, ya que se concentra la luz solar y la protección es insuficiente. La luz concentrada, además, quemará el filtro y el ojo recibirá toda la luz solar concentrada por el instrumento.

Seguir estos consejos al pie de la letra no es una cosa opcional si uno no quiere exponerse a peligrosos riesgos: solo 30 segundos de exposición al sol sin protección puede provocar lesiones irreversibles sin tratamiento posible.

Las más grave de estas lesiones afectaría a la mácula y se produciría nada más contemplar el fenómeno. Esta lesión se manifestaría con una mancha oscura en el centro del ojo, una visión distorsionada con la que se percibirían los objetos más grandes o más pequeños o con una alteración de los colores.

El eclipse también podría provocar daños en la córnea y estos se manifestarían entre seis y 48 horas después del fenómeno. Los síntomas de la lesión podrían ser un enrojecimiento del ojo, molestias, picor, escozor, visión borrosa o lagrimeo constante, como si se tuviera un objeto extraño dentro del ojo. Afortunadamente, estas lesiones sí pueden ser tratadas sin que queden lesiones posteriores.

MUCHO OJO CON LOS COLECTIVOS VULNERABLES

Estas recomendaciones son válidas para cualquiera que desee observar el eclipse, aunque hay colectivos especialmente vulnerables con los que hay que ser todavía más sensibles.

Es el caso de los niños y de los mayores, quienes pueden verse más fácilmente expuestos a los problemas derivados de una observación negligente del eclipse.

En ese sentido, la Conselleria de Salud ha recomentado que los menores de seis años no contemplen el eclipse solar directamente porque tienen la vista más sensible y resulta complicado que sigan las normas de seguridad.

Los oftalmólogos aconsejan tener un "especial cuidado" con los niños porque, al estar "emocionados y excitados" por la contemplación del eclipse, su pupila se encuentra más dilatada debido a esta mayor sensibildad en las edades tempranas.

Por tanto, se aconseja que se mantengan en un lugar donde no puedan mirar el sol directamente y es preferible que sigan el fenómeno a través de una pantalla de televisión o a través de otros medios digitales.

OTRAS RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Aunque estas son las principales recomendaciones para evitar los riesgos más notables derivados de este fenómeno astronómico, no son las únicas.

Las autoridades también han aconsejado el uso de crema solar, gorra y ropa protectora para evitar tiempo durante las horas de espera hasta la llegada del eclipse.

Principalmente si uno decide desplazarse a un entorno natural lejos de su residencia, una decisión que se pide que solo se adopte cuando sea imprescindible.

Además, durante toda la jornada estará prohibido hacer fuego y aparcar en las aceras y en zonas no habilitadas. Y aunque es algo que se recuerda siempre, no solo el día del eclipse, no está de más insistir: no bebas alcohol si tienes que conducir un vehículo o una embarcación.