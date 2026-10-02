El Observatorio de Migraciones identifica "carencias" en la atención de los extranjeros residentes en Baleares

Archivo - Varias personas hacen cola en una oficina de atención al ciudadano, a 20 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo (Omimed) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha identificado "carencias" en la coordinación de las instituciones que trabajan en este ámbito y ha pedido que se identifiquen las necesidades de los más de 358.000 residentes en Baleares que son de origen extranjero.

Así lo ha explicado este viernes en una rueda de prensa la directora del Observatorio de Migraciones de Baleares, Margalida Capellà, que ha añadido que esta situación implica que la realidad migratoria se tiene que tener en cuenta a la hora de organizar la atención social.