La OCB cancela una charla sobre el antisemitismo después de que acusaran a la ponente de ser "abiertamente sionista"

Cartel de la conferencia cancelada por la OCB de Manacor. - OCB MANACOR

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor ha cancelado una charla sobre el antisemitismo en Mallorca después de que la investigadora que la iba a impartir, Laura Miró Bonnín, fuera acusada de ser "abiertamente sionista".

La propia OCB ha confirmado en sus redes sociales la suspensión de la conferencia que, bajo el título 'El antisemitismo contemporáneo en Mallorca y sus repercusiones en la comunidad xueta', iba a impartirse este próximo miércoles.

Poco antes, en su cuenta de la red social X, Arran Mallorca había señalado a Miró como "una persona abiertamente sionista que usa el antisemitismo para justificar el exterminio del pueblo palestino" y había llamado a "no ceder ningún espacio al sionismo".

Tras la cancelación, Ciutadans per Palestina ha celebrado que Mallorca "ha vuelto a demostrar que es antisionista". "De la misma manera que ninguna institución invitaría a ponentes que hacen apología del nazismo, ninguna institución debe invitar a altavoces del sionismo que niegan y ridiculizan el asesinato de centenares de niños palestinos", ha subrayado.

Miró también se ha pronunciado acerca de la decisión de la OCB en su cuenta de X. "Me invitan y lo anulan. Trabajas en una presentación para nada. Gracias, OCB, creo que nunca me había pasado esto. Espero que no me volváis a llamar", ha escrito.

La escritora, investigadora e historiadora, además, ha asegurado que no le han dado una explicación, aunque ha considerado que el motivo "todos lo sabemos". "No han tenido ni el coraje de llamarme. Me he enterado por Facebook, que ni siquiera tengo", ha zanjado.

La presidenta de la delegación de la OCB en Manacor, Cristina Salom, ha explicado que la decisión la ha tomado la junta directiva después de recibir quejas de socios y otras personas.

"Hemos considerado que no queríamos abrir un melón que no se puede abrir por muchas razones. Hemos escuchado y recogido estas opiniones y por eso hemos decidido cancelarlo", ha dicho en declaraciones recogidas por el medio local 'CentxCent'.