La OCB denuncia que la app 'Espai Salut' no ofrece atención ni permite gestionar los datos sanitarios en catalán

Montaje de capturas de pantalla de la app 'Espai Salut' producido por Obra Cultural Balear - OBRA CULTURAL BALEAR

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha denunciado este jueves que la aplicación 'Espai Salut' no ofrece atención ni permite gestionar los datos sanitarios en catalán y ha reivindicado el derecho lingüístico en la plataforma del sistema sanitario balear.

Por este motivo, la OCB ha exigido en una nota de prensa al Govern que corrija de forma "urgente" estas "deficiencias" para que la plataforma esté plenamente operativa en catalán y que sea el idioma establecido inicialmente por defecto, sin perjuicio de que los usuarios puedan seleccionar libremente otras lenguas.

La entidad ha señalado en una nota de prensa que una parte "sustancial" de los contenidos de 'Espai Salut' se presenta exclusivamente en castellano y que la lengua que aparece en la plataforma, inicialmente por defecto, también es el castellano.

Esta situación, según la OCB, "puede vulnerar diversas disposiciones de la normativa lingüística vigente en las Islas". Además, ha considerado "grave" que estas "carencias" se produzcan en un ámbito de la salud pública, un servicio esencial en el que la garantía de derecho lingüísticos "tendría que ser especialmente escrupulosa".

La OCB ha recordado que el derecho a utilizar el idioma cooficial ante la Administración "no puede quedar limitada a la atención presencial o telefónica" y ha indicado que la transformación digital de los servicios públicos "obliga a las administraciones a garantizar los mismos derechos lingüísticos en las plataformas, aplicaciones y herramientas digitales".

En este sentido, la entidad ha subrayado que "no es aceptable" que una persona que tiene derecho a ser atendida en catalán por el sistema sanitario público encuentre que su historia clínica, sus informes o la información relativa a su medicación solo esté disponible en castellano.