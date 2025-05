Diada per la Llengua 2025: fecha, horarios y actividades

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, y el portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades, presentan la Diada per la Llengua.

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear y Joves de Mallorca per la Llengua han animado a la ciudadanía a participar en la Diada per la Llengua este sábado, 10 de mayo, en Santa Maria, para reivindicar la cultura y la lengua catalanas ante el contexto actual, que califican de emergencia lingüística con discursos de odio que amenazan la cohesión social y convivencia de la lengua.

Los actos comenzarán a las 16.30 horas en la plaza Nova de Santa Maria del Camí. Este año la Diada per la Llengua pondrá sobre la mesa la importancia de la cultura popular con una gran 'ballada'. "La cultura popular, el 'ball de bot', tiene que estar viva y no pude ser un elemento folclore o una pieza de museo", ha explicado el portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades.

De este modo, la jornada reivindicativa convoca una 'ballada' popular "multitudinaria y sin precedentes" con la participación de miles de 'balladors' para defender, celebrar y reivindicar la lengua y cultura propias.

Así, la gran 'ballada' comenzará a las 16.30 horas con las actuaciones de varios grupos como Ramellets, Càrritx y Esclafits i Castanyetes y, a las 19.30 horas, tendrá lugar el acto central. Después, continuará la Diada con Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc y Es Revetlers. Estos grupos se repartirán en dos escenarios.

El acto central contará con 'xeremiers', los parlamentos de Josep Buades y Antoni Llabrés y la interpretación de 'La Balanguera' con Victorí Planells y Natalia Tascón.

HORARIOS DE LA DIADA

-16.30 horas: Ramellets

-17.30 horas: Càrritx

-18.30 horas: Esclafits i Castanyetes

-19.30 horas: Acto central con los parlamentos e interpretación de 'La Balanguera'

- 20.00 horas: Al-Mayurqa

-21.00 horas: Sarau Alcudienc

-22.00 horas: Es Revetlers

REIVINDICACIONES DE LA DIADA

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, y Josep Buades han apelado a la ciudadanía a salir a la calle "masivamente" por varias razones, entre las que destacan las medidas "regresivas" del Govern en política lingüística, la necesidad de un cambio de modelo turístico y de impulsar iniciativas "valientes" para fomentar el uso social del catalán.

"No solo para salvar la lengua y la cultura, sino para salvar el país es hora de salir a la calle", ha subrayado el presidente de la OCB, quien ha criticado las políticas del Ejecutivo autonómico en educación, sanidad, sector público y turismo que "erosionan" la lengua.

Concretamente, Llabrés ha subrayado que con la Diada se hace una reivindicación conjunta sobre varias cuestiones. En primer lugar, ha afeado a las administraciones públicas por "no hacer los deberes" que les corresponden, en referencia a que el Estatut obliga a la promoción e impulso de la lengua catalana.

En segundo lugar, ha considerado que las Islas se encuentran en un punto de "no retorno" en cuanto a la sostenibilidad económica, social, medioambiental y lingüísticocultural. "Es hora de parar", ha dicho el presidente de la OCB, quien ha apostado por revertir el modelo.

Sobre esta cuestión, según Llabrés, el Ejecutivo de Marga Prohens va en la dirección "diametralmente opuesta" aunque, ha reprochado, "usa el eufemismo de la contención".

En esta línea se ha pronunciado el portavoz de Joves per la Llengua, quien ha reivindicado la necesidad de un cambio de modelo turístico, económico y social. "Sin este no podemos aspirar a la plena normalización de nuestra lengua ni a un futuro digno para nosotros y los que vendrán", ha advertido.

Por otro lado, han hecho referencia al catalán en la educación, un ámbito donde, a su parecer, "Vox ha puesto la diana" en los consensos alcanzados en las últimas décadas donde el catalán "había conseguido cotas de normalidad más elevadas".

En relación con el sector público, Llabrés ha hecho referencia a las políticas "regresivas" de los ayuntamientos de Palma y Calvià donde se ha eliminad la exigencia del conocimiento del catalán en convocatorias de plazas en empresas municipales.

"Todas las convocatorias anteriores habían quedado todas las plazas cubiertas", ha expuesto, argumentando que son decisiones "puramente ideológicas".

En esta línea, para Llabrés, la "primera agresión" del Govern a la lengua fue en sanidad con la eliminación del requisito del catalán. Otra decisión que, a su parecer, deja el derecho de los catalanoparlantes en "papel mojado".

También ha enmarcado la reivindicación de la Diada en la necesidad de proteger el patrimonio y la cultura en general, así como para impulsar el uso social de la lengua en todos los ámbitos, como el deporte, las redes sociales y espacios lúdicos.

Por último, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que el nuevo canal de RTVE en catalán se emita en Baleares con contenidos propios, y para que siga "presionando" para que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea.