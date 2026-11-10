La OCB pide a los candidatos que se comprometan a hacer del catalán un idioma oficial en la UE

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB) contra las políticas de PP y VOX, a 5 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido a los candidatos del PP, PSIB y Ara Més-Front Ampli a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre una decena de compromisos, todos ellos relacionados con el catalán, como hacerlo oficial en la UE o garantizar el derecho a usar este idioma ante la Administración General del Estado.

La entidad ha exigido este martes a los candidatos que trabajen activamente para conseguir que el catalán se reconozca como lengua oficial de la UE, mediante las iniciativas diplomáticas, políticas e institucionales que sean necesarias.

Otra de las peticiones se centra en que los ciudadanos puedan dirigirse en catalán a la administración del Estado y ser atendidos en catalán por ésta, ya sea de forma presencial, telefónica o telemática. Según la OCB, esto implica una capacitación lingüística suficiente de los funcionarios.

Esta petición pretende incluir el catalán en los ministerios, organismos autónomos, entidades públicas estatales y servicios del Estado presentes en Baleares.

En este sentido, la OCB también ha reclamado que se active la reforma del reglamento del Senado para posibilitar el uso del catalán en todas las actividades parlamentarias, como ya ocurre en el Congreso de los Diputados. Este compromiso incluye otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

Precisamente, la plataforma incluye entre sus exigencias que los ciudadanos puedan utilizar el catalán ante los juzgados y tribunales, sin que eso suponga ningún perjuicio o dilación. La OCB ha justificado esta propuesta por la aprobación del derecho de opción lingüística ante los órganos jurisdiccionales con sede fuera de Baleares.

En el ámbito de los servicios digitales de la administración del Estado, la entidad ha reclamado que estén disponibles en catalán, al menos en Baleares y Cataluña. La petición incluye páginas web, aplicaciones móviles, formularios electrónicos, sistemas de identificación y tramitación, servicios de atención ciudadana, asistentes virtuales y otras herramientas digitales.

Por otra parte, piden poder dirigirse en catalán a la Policía Nacional y la Guardia Civil porque, a su juicio, los agentes de estos cuerpos deben saber hablar el catalán necesario para atender a la ciudadanía sin que eso suponga ningún obstáculo en sus actuaciones.

La OCB también ha reclamado a los distintos candidatos que se comprometan a garantizar una presencia "suficiente y efectiva" del catalán en las televisiones, radios y plataformas audiovisuales que operan en España, especialmente en contenidos infantiles y juveniles, así como series, películas, documentales y nuevos servicios digitales.

Según han defendido, "las políticas audiovisuales del Estado tienen que contribuir a garantizar la disponibilidad de contenidos en catalán y no limitarse a establecer cuotas mínimas".

En esta línea, la OCB ha pedido que se eliminen los obstáculos derivados de la burocracia para que los ciudadanos de Cataluña tengan acceso a los contenidos en catalán de Baleares y viceversa.

Asimismo, la organización ha solicitado una modificación de la normativa estatal de protección de los consumidores para que los ciudadanos reciban en catalán la información, los contratos, las facturas, las instrucciones, los servicios de atención al cliente y los mecanismos de reclamación de los servicios sometidos a la regulación estatal.

Esta garantía tiene que tener una aplicación efectiva, según la OCB, especialmente en sectores como las telecomunicaciones, la energía, los transportes, los servicios financieros, las aseguradoras, los servicios postales y las plataformas digitales.

El décimo compromiso consiste en incorporar cláusulas lingüísticas a los contratos y servicios públicos del Estado. La entidad ha considerado que, cuando se presente esta documentación en Baleares o Cataluña, se debe incorporar la garantía lingüística necesaria para dar atención e información en catalán.