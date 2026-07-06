La OCB pide a Puente cambiar el nombre del aeropuerto de Palma para adecuarlo a la toponimia oficial

Archivo - Pasajeros salen de Aeropuerto de Palma. - Matias Chiofalo - Archivo

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha vuelto a pedir este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, modificar la denominación oficial del aeropuerto de Palma de Mallorca para adecuarla a la toponimia oficial y sustituirla por 'Aeropuerto de Palma (Mallorca)' o 'Aeropuerto de Palma - Mallorca'.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la propuesta llega después de la respuesta del Ministerio a una petición formulada por la OCB en septiembre de 2025, en la que el Gobierno defendía mantener la referencia a Mallorca al considerar que constituye una "marca turística consolidada".

La OCB considera que las dos alternativas planteadas ahora permiten mantener la referencia a la isla sin perpetuar el topónimo 'Palma de Mallorca', que no se corresponde con la denominación oficial de la capital balear.

En una carta remitida al ministro, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, argumenta que la denominación oficial del municipio es únicamente 'Palma', tal y como recogen el Estatut d'Autonomia, la Ley de Capitalidad de Palma y el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial, donde desde 2017 únicamente figura esta denominación.

Asimismo, la entidad sostiene que, aunque el Ministerio defienda mantener la referencia a Mallorca, ello no implica que ésta deba formar parte del topónimo oficial de la ciudad y considera que puede incorporarse mediante fórmulas como las ahora propuestas.

La OCB ha recordado además que la competencia en materia de toponimia corresponde a la Comunidad Autónoma y que la Ley de Normalización Lingüística establece que las denominaciones oficiales son las únicas legales y que las infraestructuras públicas deben ajustarse a ellas.

Por todo ello, la entidad ha reiterado su petición al Ministerio para que modifique la denominación oficial del aeropuerto por otra que mantenga la referencia a Mallorca y, al mismo tiempo, respete la toponimia oficial de la capital balear.