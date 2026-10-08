La ocupación hotelera en Pitiusas alcanza el 86% en septiembre, un 1,3% menos que en 2025

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EIVISSA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera de las Pitiusas se situó en el 86,45 por ciento durante el mes de septiembre, frente al 87,61 por ciento registrado en el mismo mes de 2025.

La Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera ha dado a conocer los datos de su encuesta de actividad en los que se refleja que en Eivissa la ocupación media durante septiembre fue del 86,9%, 0,98 puntos menos que el año anterior. Por su parte, Formentera registró una ocupación del 82,2%, lo que representa un descenso de 2,18 puntos.

La patronal ha explicado que el comportamiento del mes fue diferente entre sus dos quincenas. En la primera mitad de septiembre, la ocupación de las Pitiusas alcanzó el 87,65%, prácticamente en la línea del mismo periodo del año anterior. En la segunda quincena sin embargo, la ocupación fue del 85,25%, frente al 87,33% de 2025.

Por zonas turísticas, Santa Eulària fue la única que mejoró su ocupación respecto a septiembre de 2025, con un incremento de 0,72 puntos, hasta alcanzar el 85,61%. La zona de Eivissa registró un descenso de 0,79 puntos, Sant Antoni y su bahía 1,9 puntos menos, la zona Norte 2,08 puntos menos y Sant Josep 3,09 puntos de bajada.

A pesar del ligero descenso registrado en septiembre, el acumulado de la temporada entre mayo y septiembre mantiene una evolución positiva, puesto que la ocupación media de las Pitiusas alcanza en este periodo el 85,45% frente al 84,73% registrado en 2025.

En la isla de Eivissa, el acumulado de mayo a septiembre se sitúa en el 86,34%, lo que representa una mejora de 1,18 puntos respecto a 2025. Formentera, por su parte, alcanza un acumulado del 78,81%, prácticamente igual al 78,85% de 2025.

Por zonas, el mayor incremento acumulado en estos meses corresponde a Santa Eulària, con 1,77 puntos más que en 2025, seguida de Sant Antoni y bahía, con 1,38 puntos más, Sant Josep con 0,87 puntos de subida y Eivissa con 0,71 puntos. La zona Norte es la única que presenta un descenso respecto al acumulado del año anterior, de 2,72 puntos.

El gerente de la FEHIF, Santiago García, ha destacado la evolución "positiva" del mes de septiembre y del conjunto de la temporada y ha destacado que la ocupación se ha mantenido "prácticamente estable" respecto al año anterior.

"Es una valoración positiva de septiembre y del conjunto de la temporada. Aunque la ocupación de este mes se ha situado ligeramente por debajo de la del año pasado, se ha mantenido prácticamente estable y en niveles elevados y el acumulado de la temporada presenta una ligera mejora respecto a 2025", ha dicho.

García ha añadido que la temporada ha estado marcada por la contención, con un crecimiento en valor y una evolución más moderada de la ocupación.