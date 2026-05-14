La oferta de vivienda en Baleares cae un 7% en el primer trimestre de 2026 y un 4% en Palma, según idealista

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 21 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en venta en Baleares se ha reducido un 7% interanual durante el primer trimestre de 2026 y un 4% en la ciudad de Palma, según idealista.

Según ha informado el portal inmobiliario en un comunicado, la oferta a nivel nacional ha caído una media del 10% en 2026 respecto al periodo anterior.

De esta forma, siempre según el informe, solo los grandes mercados inmobiliarios como Madrid (13%), Valencia (13%), Santander o Barcelona (6% en ambas provincias), Sevilla (5%), Málaga (3%) y Santa Cruz de Tenerife (2%), han mantenido su oferta de vivienda en alza.

Según el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, el mercado está evolucionando de dos formas distintas. "La mayoría del país sigue perdiendo viviendas en el mercado a un ritmo elevado, pero los mercados más dinámicos, en cambio, comienzan a ver cómo su stock aumenta, de forma significativa en algunos casos", ha explicado.

Así, el portavoz ha asegurado que los incrementos de los precios en estas ciudades son la causa principal del crecimiento del mercado, ya que, al aumentar el precio por encima del poder adquisitivo de muchos compradores, se reduce la presión sobre los inmuebles y ayuda a estabilizar los precios.