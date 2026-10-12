La Oficina del Autónomo del Govern recorrerá Menorca del 13 al 16 de octubre para ofrecer asesoramiento

Punto itinerante de la Oficina del Autónomo del Govern. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Autónomo se trasladará a Menorca del 13 al 16 octubre para ofrecer asesoramiento e información sobre trámites y ayudas a los autónomos o las personas que quieren iniciar una actividad empresarial.

El servicio ofrece atención personalizada para resolver dudas sobre ayudas, trámites y otras cuestiones relacionadas con la actividad de los autónomos, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Así, este martes la oficina estará en la plaza del Born de Ciutadella, frente a las casas consistoriales. El miércoles se desplazará a la plaza de Espanya de Ferreries y el jueves está prevista la visita a Sant Lluís. La estancia en Menorca finalizará el viernes en la plaza de l'Esplanada de Maó. En todos los casos, el horario de atención será de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.30 horas.

El recorrido de la oficina itinerante comenzó el 23 de septiembre en Marratxí y continuó por Inca, Llucmajor, Manacor, Felanitx, Calvià y Alcúdia. La semana pasada, el servicio estuvo en Eivissa y Formentera, con paradas en la ciudad de Eivissa, Sant Francesc, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu.