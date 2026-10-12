La Oficina del Autónomo del Govern recorrerá Menorca del 13 al 16 de octubre para ofrecer asesoramiento

Punto itinerante de la Oficina del Autónomo del Govern.
Punto itinerante de la Oficina del Autónomo del Govern. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 12 octubre 2026 10:52
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PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Autónomo se trasladará a Menorca del 13 al 16 octubre para ofrecer asesoramiento e información sobre trámites y ayudas a los autónomos o las personas que quieren iniciar una actividad empresarial.

El servicio ofrece atención personalizada para resolver dudas sobre ayudas, trámites y otras cuestiones relacionadas con la actividad de los autónomos, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Así, este martes la oficina estará en la plaza del Born de Ciutadella, frente a las casas consistoriales. El miércoles se desplazará a la plaza de Espanya de Ferreries y el jueves está prevista la visita a Sant Lluís. La estancia en Menorca finalizará el viernes en la plaza de l'Esplanada de Maó. En todos los casos, el horario de atención será de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.30 horas.

El recorrido de la oficina itinerante comenzó el 23 de septiembre en Marratxí y continuó por Inca, Llucmajor, Manacor, Felanitx, Calvià y Alcúdia. La semana pasada, el servicio estuvo en Eivissa y Formentera, con paradas en la ciudad de Eivissa, Sant Francesc, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu.

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