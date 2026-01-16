La Oficina para la Transición Energética de Baleares aumenta un 70% su actividad en 2025 y supera las 18.000 consultas

Una persona consulta un folleto de la Oficina para la Transición Energética de Baleares. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

La Oficina para la Transición Energética de Baleares ha cerrado el año 2025 con un incremento del 70% en el número de consultas y asesorías prestadas a la ciudadanía y al tejido empresarial respecto a 2024, hasta alcanzar las 18.608 consultas.

El pasado mes de diciembre fue el periodo con mayor volumen de atenciones en las oficinas, con un total de 977 solicitudes gestionadas, mientras que hay que sumar 675 interacciones a través de redes sociales y 173 mediante la página web, según ha detallado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

La mayor parte de las consultas presenciales estuvieron relacionadas con trámites vinculados a subvenciones del ámbito energético. En concreto, se registraron 461 solicitudes relativas a la tramitación de ayudas, 196 consultas sobre el estado de expedientes y 157 peticiones de información general sobre subvenciones.

La Red Melib se mantiene entre los asuntos de mayor interés, con 91 consultas, seguida de la tramitación del Bono Social, con 27 solicitudes. Asimismo, se atendieron 20 trámites relacionados con el asesoramiento sobre facturas de electricidad y gas, siete consultas sobre autoconsumos compartidos impulsados por el Instituto Balear de la Energía (IBE) y cinco sobre producción de energías renovables.

En relación con la asistencia técnica a los municipios, durante el mes de diciembre la Oficina para la Transición Energética resolvió consultas de los ayuntamientos de Manacor, Muro, Ariany, Artà, Santa Maria del Camí y Ses Salines sobre la convocatoria de subvenciones para el diseño de refugios climáticos como espacios de confort térmico en Baleares --Refugis25--.

Del mismo modo, se informó a diversos ayuntamientos sobre el programa de autoconsumos y los talleres de acompañamiento dirigidos a personas usuarias de estas instalaciones, y se prestó asesoramiento a entidades locales en materia de optimización de suministros eléctricos, actividades de sensibilización y subvenciones.

A lo largo de 2025, las administraciones locales llevaron a cabo un total de 239 acciones de consulta y encargos a la oficina y se prestaron 150 servicios a municipios, que incluyeron actividades de sensibilización, visitas de equipos itinerantes, tramitaciones de autoconsumos compartidos, subvenciones, optimización de suministros eléctricos, actuaciones vinculadas a la Red Melib, a los Planes de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paesc), así como licitaciones y otros aspectos jurídicos.

Las intervenciones realizadas por la Oficina para la Transición Energética durante el año generaron un impacto económico potencial de más de 234.000 euros. Por islas, este impacto se distribuye en más de 107.000 euros en Mallorca, casi 53.000 euros en Menorca y por encima de los 74.000 euros en Ibiza.

En el mes de diciembre, los equipos itinerantes estuvieron presentes en dos ocasiones en Sant Antoni de Portmany, así como en Sant Lluís, Maó y Es Castell.

Actualmente dispone de oficinas plenamente operativas en Palma, Manacor, Inca, Ciutadella, Ibiza y Formentera, además de dos equipos itinerantes que actúan en Mallorca, Menorca y Ibiza y un equipo multidisciplinar integrado por 20 profesionales.