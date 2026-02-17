Omar Montes actuará en Mallorca este viernes - BCM MALLORCA

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista madrileño Omar Montes actuará este viernes, 20 de febrero, en BCM Mallorca a partir de las 23.00 horas.

El concierto forma parte de la programación de invierno de la sala de Magaluf, dirigida especialmente al público residente y orientada a mantener la actividad musical de la isla fuera de la temporada alta.

La cita comenzará a las 23.00 horas y se prolongará hasta las 06.00, en un formato de gran producción audiovisual que caracteriza a la sala. Las entradas están disponibles en la web oficial de BCM Mallorca.

Omar Montes se ha convertido en una de las figuras clave del panorama urbano español, combinando reggaetón, trap y matices flamencos.

Temas como 'Alocao', 'Solo', 'Arena y sal' o 'La sevillana' acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y lo han situado entre los artistas más escuchados del país en los últimos años.

La actuación forma parte de la programación anual de BCM Mallorca, en la que hay artistas como Josh Baker, Ewan McVicar, DJ Snake o Gims.