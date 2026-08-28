Operación antidroga en Sant Antoni: desarticulan dos puntos de venta con 100 botellas de 'gas de la risa' y otras drogas

Desmantelados dos puntos de venta de droga a turistas en Sant Antoni en una operación con tres detenidos - GUARDIA CIVIL

EIVISSA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Corsair Bal', ha detenido en Sant Antoni a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operación ha culminado con dos registros domiciliarios que han permitido desarticular dos puntos de venta activos de drogas destinados principalmente a turistas.

Durante los registros, los agentes intervinieron 68 bolsas monodosis de tusi, 16 bolsas de cocaína, 14 de ketamina, ocho bolsas de MDMA y más de 28 gramos en pastillas de éxtasis.

Asimismo, fueron aprehendidas 98 botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', de diferentes tamaños y tipologías, así como 70 chocolatinas con sustancias psicotrópicas.

Los guardias civiles también localizaron diferentes útiles destinados al pesaje, preparación y dosificación de las sustancias, además de 6.670 euros y 2.050 libras esterlinas en efectivo.

Por todo lo anterior, los dos hombres y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal y presentados ante la Autoridad Judicial competente.