Operación contra el 'telecoca' en Mallorca: cae una violenta banda de narcotraficantes e intervienen armas y munición.- POLICÍA NACIONAL

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas --un hombre y tres mujeres-- y ha desarticulado una peligrsa organización criminal dedicada al tráfico de drogas empleando el conocido como método 'telecoca' y ha culminado así una investigación de más de diez meses del Grupo II de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).

La investigación, según han informado en nota de prensa, ha sido compleja por la dificultad que entrañaba, las medidas de seguridad y la actividad delictiva de los investigados. Estos quedaban con clientes en puntos de difícil vigilancia y acceso, realizando la maniobra de compraventa de forma muy discreta.

Los investigados realizaban maniobras para evitar ser detectados y sobre todo que no se conocieran los inmuebles de recogida de material para su venta.

Los agentes aumentaron las medidas de seguridad en las diferentes intervenciones al averiguar que el grupo podía disponer de armas y que uno de los investigados estaría relacionado con una banda juvenil de carácter violento.

A pesar de las complicaciones, los agentes estrecharon el cerco y localizaron los domicilios e inmuebles de abastecimiento, así como las zonas de quedada con numerosos compradores.

INTERVENIDAS ARMAS DE FUEGO, SILENCIADORES, MUNICIÓN Y DROGAS

Durante la investigación quedó acreditada la venta de drogas y su vinculación con los investigados. Fruto de las pesquisas, los investigadores materializaron un dispositivo policial el pasado lunes con la ayuda de agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, como la Unidad de Prevención y Reacción y Guías Caninos.

El operativo policial se desarrolló a primera hora de la mañana del lunes, moment en que se practicaron cuatro entradas y registros, tres de ellas en Palma, en los barrios de la Soledad, el Rafal y el Fortí, y una cuarta en un domicilio en Alcúdia. El martes se practicó un quinto registro en un trastero y dos aparcamientos en Alcúdia.

Como consecuencia de los registros se ha detenido a cuatro personas, un hombre y tres mujeres. Los agentes han intervenido cuatro armas de fuego, dos silenciadores, munición --43 cartuchos--, un machete de grandes dimensiones, dinero en efectivo y diversas sustancias estupefacientes como cocaína, cristal, éxtasis, MDMA, ketamina, marihuana, hachís y tusi, además de básculas y otros útiles para el tráfico de drogas y un turismo de alta gama.

Además, una de las detenidas intentó arremeter contra uno de los agentes a quien amenazó, por lo que también fue detenida como presunta autora de un delito de atentado.

Con esta operación policial se ha conseguido desarticular una organización criminal muy activa y peligrosa en la venta de droga por la modalidad de 'telecoca'.